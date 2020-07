Manchester City-stjernene satte Premier League-rekord

Manchester City-Newcastle 5-0

Manchester City kjørte over Newcastle fra start til slutt på Etihad Stadium. Til slutt endte det 5-0, sifre som kunne blitt enda styggere for gjestenes del.

Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Federico Fernández (selvmål), David Silva og Raheem Sterling stod for scoringene. Mahrez' mål betyr at Manchester City har klart noe ingen andre lag har klart siden Premier League-oppstarten i 1992, ifølge statistikktjenesten Opta: Hele fem spillere har scoret ti mål eller mer i ligaen denne sesongen.

Sergio Agüero (16 mål), Raheem Sterling (14), Kevin De Bruyne (11), Gabriel Jesus (11) og Riyad Mahrez (10).

– Det er imponerende, slo TV 2s Kasper Wikestad fast fra kommentatorboksen.

Forrige lag til å klare det samme i Englands øverste divisjon, var Everton i 1985. Mahrez' som til tross for at han har scoret ti mål denne sesongen ikke er bankers i Pep Guardiolas startellever, legger ikke skjul på at manageren har mye å velge i fremover i banen.

– Alle på laget vårt kan score. Alle har sine kvaliteter. Jeg prøver å bidra og score så mange mål jeg kan, sier 29-åringen fra Algerie, ifølge BBC.

De Bruyne nærmer seg Henry

Newcastle, som hadde håpet å stå imot Citys angrep lengst mulig, fikk en i fleisen allerede etter ti minutter. De lyseblå kombinerte langs venstresiden. David Silva mottok ballen i feltet, før han la ballen på et sølvfat til målscorer Gabriel Jesus.

– Klassisk Manchester City. Vi har sett det mange ganger før – det er så effektivt, og Newcastle henger ikke med, konkluderte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i Premier League-studio.

Drøyt ti minutter senere var oppskriften den samme. Denne gangen var Kevin De Bruyne nest sist på ballen, mens Riyad Mahrez fikk æren av å sette den i mål. Med det er De Bruyne oppe i 18 målgivende denne sesongen – to bak Thierry Henrys Premier League-rekord.

Se scoringen i videovinduet øverst i saken.

Bisart selvmål

Til tross for et overveldende City-overtak, måtte de vente helt til timen var spilt på neste nettkjenning. Og da fikk de kjærkommen hjelp av Newcastle-forsvaret. Jesus driblet seg innover i feltet. Newcastle-back Matt Ritchie gikk inn for å takle ham.

Men i stedet for å klarere ballen ut til corner, tuppet han den rett i magen på lagkamerat Federico Fernández – og måtte oppgitt se den rulle inn ved stolperoten.

Deretter var det David Silvas tur til å skinne. Fra omtrent 18 meter skrudde han et frispark i en utsøkt bue i hjørnet, og Newcastle-målvakt Martin Dubravka var sjanseløs.

På overtid viste Silva frem playmaker-egenskapene igjen. Han tok ballen med seg mot et oppløst Newcastle-forsvar. Han tuppet den videre til Raheem Sterling, som enkelt bredsidet inn 5-0.

City ligger på andreplass i Premier League, ni poeng foran Chelsea med fire kamper igjen å spille.