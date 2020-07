Egan ble overtidshelt – Wolves i Champions League-trøbbel

Sheffield United-Wolves 1-0

Wolves taper terreng i kampen om Champions League-plassene i Premier League. Onsdag ble det 0-1-tap i en sjansefattig forestilling mot Sander Berges Sheffield United. Nordmannen spilte en god kamp sentralt på midten for hjemmelaget, og det var slett ikke ufortjent at «The Blades» stakk av med alle poengene.

John Egan ble den store helten da han headet inn vinnermålet på overtid.

– Herlig spenst, herlig timing. Han knuser hele Wolverhampton-forsvaret i lufta, utbrøt en begeistret kommentator Espen Ween etter overtidsdramaet.

Scoringen kom bare noen dager etter at manager Chris Wilder uttalte at Egan burde være god for 10 scoringer i sesongen. Da hadde han akkurat scoret sitt første mot Burnley - hans første på 72 kamper.

Egan var strålende fornøyd med matchvinnerscoringen.

– Det er smittsomt å score det første. Nå har jeg to på to kamper. Sjefen sa jeg burde score ti i sesongen. Nå har jeg åtte igjen, smilte midtstopperen.

– Man får alltid mer tro når man scorer. Det hadde plaget meg litt at jeg ikke hadde scoret på lang tid, og sjefen har gitt meg litt tyn. Nå fikk jeg en den ene dagen og en ny i dag. Forhåpentlig er det noe jeg kan tilføre spillet mitt, sier han.

Sheffield United kryper opp i ryggen på Wolves og har heng på topplagene. Med fire kamper igjen ligger Berge og lagkompisene fire poeng bak Manchester United (som har én kamp mindre spilt) på 5. plassen. Den gir Champions League-spill dersom Manchester City utestenges. Wolves ligger poenget foran Sheffield United.

Tidligere i omgangen hadde Billy Sharp hatt en ball i nettet, men scoringen ble korrekt annullert for offside. Et kvarter før slutt fikk George Baldock en god mulighet etter flott forarbeid av Richairo Živković. Backens heading gikk litt til side for mål.

Wolves hadde også sine muligheter. Nærmest kom Ruben Neves med en frisparksuser i tverrliggeren.

Ulvenes neste oppgjør er hjemmekampen mot Everton førstkommende søndag, mens Berge og Sheffield møter Chelsea til ny hjemmekamp lørdag kveld.