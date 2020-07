Én person død og flere skadet etter at kran veltet over bygg i London

En person er død etter at en kran kollapset over et bolighus og et leilighetskompleks under bygging i Øst-London.

Kranen falt over en tomannsbolig og et leilighetskompleks under bygging. Flere personer er skadd, skriver Sky News.

Brannvesenet opplyser på Twitter at de jobber med å få ut folk som er fanget inne i bygget.

Fire personer ble tatt hånd om av ambulanse, og to av dem ble fraktet til sykehus med hodeskader.

– Hele taket på huset mitt er borte. Jeg er i sjokk, forteller Motiur Rahman til Sky News.

Bridget Teirney bor i nabolaget, og satt hjemme da hun så kranen kollapse.

– Jeg satt med pcen min og så ut da det skjedde. Det bråket veldig, og skapte en stor støvsky, forteller hun til The Guardian.

Hun forteller at hun så kranen falle over byggeplassen før den kollapset over tomannsboligen, noe som førte til at to menn, deriblant kranføreren satt fast. Nødetatene kastet et tau til føreren, som fikk klatret ut.

– Det var vilt. Jeg løp rett ut på gaten, sier Teirney, som evakuerte leiligheten sin, i likhet med flere andre i området.