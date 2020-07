– Han hadde alltid en god replikk på lur

– Det er utrolig trist, sier Trine Haltvik til TV 2.

Jagge døde etter akutt sykdom, 54 år gammel. Han vant OL-gull i slalåm i Albertville i 1992, og gjorde seg etter karrieren til en populær skikkelse blant norske tv-seere.

I 2011 vant han NRK-programmet «Mesternes mester.» Da var det nettopp Trine Haltvik som var hans nærmeste utfordrer. Den tidligere håndballprofilen beskriver vennskapet deres som «kjempegodt.»

– Han var morsom, hadde alltid en god replikk på lur og var et konkurransemenneske. Vi hadde mest kontakt under «Mesternes mester», men jeg kjente «Finken» også fra før, forteller Haltvik.

De holdt kontakten sporadisk etter deltakelsen i det populære tv-programmet. Meldingen om at Jagge er død kom brått på Haltvik.

– Det er ikke så lenge siden ... tiden går jo fort, men jeg hadde litt kontakt med ham idet Halvard Hanevold døde. Så det kom som et sjokk, sier Haltvik. Hanevold deltok i samme sesong av «Mesternes mester» som Haltvik og Jagge.

– En gentleman uten like

Fire år i forveien var Jagge dessuten med i TV 2-programmet «Skal vi danse.» Therese Cleve-Stiansen, som var Jagges dansepartner, hyller Jagge som en stor idrettsperson overfor VG.

– Han var også en gentleman uten like, omtenksom og en fantastisk pappa og ektemann. Jeg synes det er forferdelig vondt og føler veldig med Trine-Lise og barna, sier hun til avisen.

Therese Cleve-Stiansen og Finn Christian Jagge under Skal vi danse i 2007. Foto: Stian Lysberg Solum

– Har betydd utrolig mye for NTG

I sin aktive karriere som alpinist gjorde også Jagge stort inntrykk.

Thorleif «Toffa» Gunhildrud er direktør på Norges Toppidrettsgymnas (NTG), og tidligere trener for «Finken» og hele den gylne generasjonen på toppidrettsgymnaset. Finken var også fadderen til Toffas eldste datter.

Han sier til TV 2 at hele alpintfamilien berøres av dette, og at beskjeden er uvirkelig. «Toffa» har hatt dialog med familien hele veien, men opplever dødsfallet som et stort sjokk.

– Da jeg snakket med han for en drøy uke siden var han optimist, og skulle være klar til jakt til høsten. Sånn ble det ikke, og det er ufattelig vondt, sier «Toffa.»

Han husker sin tidligere elev som en banebryter:

— Finken var den som satte standarden for å tåle smerte, og den første som viste at det var mulig å nå langt. Han var den som viste veien for den gylne alpingenerasjonen på 90-tallet. Finken har betydd utrolig mye for NTG og for meg personlig.

Jagge etterlater seg kone og to barn. Hans foreldre Liv (77) og avdøde Finn Dag drev med tennis toppnivå. Moren var også alpinist.