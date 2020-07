Her forsøker turister å snike seg inn i Norge

BJØRNEFJELL (TV 2): På én uke har hele 29 turister i Troms og Finnmark blitt kastet ut av landet fordi de ikke har hatt lovlig opphold i Norge. Flere av disse har sneket seg inn etter at grensekontrollørene har reist hjem for natta.

Fellesferien har smått begynt, og mange ønsker seg både til og fra Norge. Norge har åpnet for innreise fra en rekke nordiske land, men ikke for svenske turister.

Politiet i grensekommunene har nok å sette fingrene i, og over 240 biler har blitt nektet adgang på grensa ved Bjørnefjell, like utenfor Narvik.

Basert på tillit

Ikke alle grenseoverganger er døgnbemannet. Det gjelder blant annet på Bjørnefjell i Nord-Norge. Det gjør at ryktene har spredt seg om at folk har klart å lure seg inn til Norge.

– Siden vi begynte å stå her, har over 240 biler blitt nektet adgang, og åtte biler er blitt bortvist, sier politibetjent Emil Kjøl i Nordland politidistrikt til TV 2.

Han forteller at politiet har stikk-kontroll, og at det kan skje på natta som på dagtid.

– Hele opplegget er basert på tillit, og at folk ikke ønsker å smitte videre, sier han.

Videre forteller Kjøl at det er stor medieoppmerksomhet på grenseovergangene, og at folk vet at grensene er stengte. Hovedsakelig er det folk som har lov til å komme til Norge som møter opp på grensa, men at det er noen som prøver seg til tross for at de ikke har lovlig grunn.

Kjøl forteller at det er en del finske turister som tar turen til Norge, og at mange av dem snur.

På bryllupsferie

TV 2 møter Eric og Jenny fra Finland. De er på bryllupsreise.

– Vi håper virkelig å komme gjennom kontrollen, sier dem.

Paret sier at de har hørt på finske nyheter om at svenskene lurer seg inn fordi grenseovergangene ikke er bemannet om natten.

De begge hadde papirene i orden, og fikk kjøre videre inn i Norge og fortsette bryllupsreisen sin.

I Finland på tur

Roar Nordahl har vært i Finland med en vennegjeng, og forteller at de var spente på om de kom til å bli stoppet. I likhet med det finske paret, har de også hørt røverhistorier om at svensker lurer seg inn til Norge, men vet ikke om det stemmer.

– Svenskene er jo noen luringer, men jeg vet ikke om det har skjedd. Det er rykter som vi hører, så vi blir bekymret. Vi har lest hvordan viruset har vært der, og det er jo helt forferdelig. Det er jo ute av kontroll.

Forventer å få blikk

Det er mange som har tillatelse til å krysse grensa, selv om de har svenske pass og bilskilt. Én av dem er Simon Marainen fra Sverige, som skal merke reinkalva på norsk side.

– Vi har dyrevelferd og dyr å se etter. Vi må få kalver merket fordi det er livet og jobben vår. Vi må bare gjøre det, men det er en helt spesiell situasjon, forteller han til TV 2.

– Mange kommer sikkert til å få masse blikk etter seg med svenskregistrerte biler, noen ringer kanskje inn for å anmelde og det er en del stikk-kontroller. Men man har en god grunn til å være her iallfall, og det er ikke meningen for å komme og smitte andre. Det kan komme reaksjoner, men det får man ha forståelse for, sier han.