– Han hadde alltid en vits på lur. Han var en markant skikkelse

– Det var veldig trist. Huffameg. Det er alltid trist når mennesker går bort for tidlig, sier Finn Aamodt.

Finn Aamodt, Kjetil André Aamodts far, har tidligere vært trener for Jagge på landslaget. Han har ikke hatt kontakt med Jagge de siste årene, men hadde et godt forhold til ham da OL-vinneren var aktiv.

– Han var god på ski, også hadde han et godt humør, en fin latter og var en ventilasjonsgrad i gruppen. Han hadde alltid en vits på lur, og var en markant skikkelse. Alle de gutta var ganske markante, men han var spesiell, sier Finn Aamodt.

Vennene sørger

Jagges tidligere lagkamerater tar nyheten tungt.

– Det er bare fryktelig trist. Han er 54 år og var en arbeidsom kar som fortsatt er veldig aktiv. Han har små barn, så dette er bare tragisk, sier tidligere lagkamerat Kjetil André Aamodt til TV 2.

Finn Christian Jagge og Kjetil André Aamodt etter et verdenscuprenn i Tyskland i 1999. Foto: Armando Trovati

Hans Petter Buraas sier til TV 2 at han har visst at den tidligere lagkameraten har vært syk.

– Men selv om man er lagt inn på sykehus, så håper man at det skal gå bra. Det er ikke så lenge siden han ble skrevet ut og var hjemme. Da sendte han en melding til oss og fortalte at han var oppe på beina, sier Buraas, og fortsetter:

– Det er en tankevekker som sier noe om hvor sårbare vi er.

Buraas sier at han opplever det som «veldig rart» at Jagge er død. Han beskriver Jagge som en mentor da han selv kom inn på alpinlandslaget.

– Vi er fra samme klubb, og jeg hadde fulgt han hele veien som yngre alpinist. Finn Christian er en skikkelig tøffing med veldig artig humor, sier Buraas.

Tidligere lagkamerat Tom Stiansen stemmer i.

– Jeg reagerer med sjokk og vantro på at en mann i sin beste alder skal dø sånn som det. Det er helt uvirkelig og bare ufattelig trist, sier Stiansen.

– En fantastisk familiefar og hel ved. Dette er bare utrolig trist, legger han til.

– Hvordan vil du huske han?

– Som en jernmann i hele alpinsirkuset. Han presset seg til det ytterste hele tiden, og gikk foran på trening hele veien. Han var det beste eksempelet vi hadde på det å være beinhard, også på trening, svarer Stiansen.

Finn Christian Jagge og Tom Stiansen etter et showrenn i Holmenkollen i 1997. Foto: Ole Berg-rusten

Aamodt sier at han har vært kjent med at Jagge hadde vært syk, men at dagens nyhet kom overraskende på han.

– Han var en av de største profilene vi har hatt i norsk idrett. Han løftet norsk alpinsport på 90-tallet. En vanvittig god idrettsmann, sier Aamodt.

Jagge, som gikk under kallenavnet «Finken», la opp som alpinist i 2000. Han største triumf i karrieren kom da han vant OL-gull i slalåm i Albertville i 1992.

Idrettspresident Berit Kjøll hyller OL-vinneren.

– Det er med stor sorg vi i dag mottok det triste budskapet om Finn Christian Jagge sin bortgang. Jagge kronet en imponerende karriere med OL-gull i Albertville i 1992, hvor han slo en annen legende, Alberto Tomba. Jagge markerte seg også utenfor idretten og var et flott forbilde for mange av våre unge og lovende utøvere i alpintsporten. Jagge vil bli dypt savnet, slår Kjøll fast.

Eks-treneren i sjokk

Thorleif "Toffa" Gunhildrud er direktør på NTG, og tidligere trener for Finken og hele den gylne generasjonen på toppidrettsgymnaset. Finken var også fadderen til Toffas eldste datter.

Han sier til TV 2 at hele alpinfamilien berøres av dette, og at beskjeden er uvirkelig. Toffa har hatt dialog med familien hele veien, men opplever dødsfallet som et stort sjokk.

— Da jeg snakket med han for en drøy uke siden, var han optimist og skulle være klar til jakt til høsten. Sånn ble det ikke, og det er ufattelig vondt, sier "Toffa".

"Toffa" husker sin tidligere elev som en banebryter:

— Finken var den som satte standarden for å tåle smerte, og den første som viste at det var mulig å nå langt. Han var den som viste veien for den gylne alpingenerasjonen på 90-tallet. Finken har betydd utrolig mye for NTG og for meg personlig.

Finn Christian Jagge under Skal vi danse i 2007. Foto: Stian Lysberg Solum

Kulturminister Abid Raja er blant dem som hyller Jagge på Twitter.

– En vanvittig stor idrettsstjerne har gått bort. Mottar denne triste nyheten med stort sjokk. Ufattelig trist. Mine tanker og kondolanser går til Finkens familie. Hvil i fred gode verdensborger. Du vil bli savnet, skriver Raja.

Jagge etterlater seg kone og to barn. Hans foreldre Liv (77) og avdøde Finn Dag drev med tennis toppnivå. Moren var også alpinist.