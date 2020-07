Her blir Qadar (24) angrepet i avhør: – Jeg fikk ikke puste

I dag er saken under etterforskning av Spesialenheten for politisaker. Politimannen nekter straffskyld.

Abdi er oppvokst i London, men ble utvist fra Storbritannia etter å ha sonet en dom for utpressing. Da han flyttet til fødebyen Gøteborg, fortsatte han kriminaliteten.

Fredag 13. september i fjor ble Abdi pågrepet i Oslo. I leiligheten han leide, fant politiet over 40 kilo amfetamin.

I flere uker satt 24-åring isolert, og uten innsyn i politiets beviser ønsket han ikke å forklare seg. Først i november, da han så at flere personer han mente var uskyldige, satt fengslet i saken, valgte han å gå til politiet.

– Jeg ville ikke at noen skulle sitte fengslet på grunn av meg, så jeg sa til advokaten min at det var på tide å snakke med politiet, sier Abdi til TV 2, som møter han på besøksrommet i Åna fengsel.

Krangler om papirlapp

Denne uken ble Abdi dømt til 10 og et halvt års fengsel for narkotikaoppbevaring som del av en organisert kriminell gruppe – en straff han mener er altfor streng.

I dommen, som skal ankes, gis Abdi strafferabatt for sin tilståelse. Den tilståelsen kom i et avhør på politihuset i Kristiansand.

Videoen, som TV 2 har fått tilgang til, viser at klokken er 10.31 når avhøret begynner. Abdi har selv valgt å gå i avhør uten forsvareren sin til stede.

To og en halv time ut i avhøret ber politifolkene om brukernavn og passord til 24-åringens Snapchat-konto. Abdi gir dem det de ber om, men så får han spørsmål om ikke han har enda en konto på Snapchat.

Abdi svarer ja, og han skriver ned detaljene på en lapp. Så ombestemmer han seg.

– Jeg bare følte at det var irrelevant for saken, så jeg krøllet sammen lappen. Kameraene hadde fanget opp hva som stod der uansett, men jeg krøllet den sammen, forklarer Abdi seks måneder senere.

Manøveren faller ikke i god jord hos den mannlige politibetjenten i rommet. Han lurer på hvorfor 24-åringen «oppfører seg som det der».

Til det svarer Abdi at han oppfører seg helt fint, og at han ikke vil gi fra seg den sammenkrøllede papirlappen.

Da går politimannen fysisk til verks.

– Jeg var livredd

Videoen viser at politimannen legger armen sin rundt halsen til Abdi og strammer til. Mens han holder grepet, legger politimannen Abdi i bakken.

Samtidig roper en kvinnelig politibetjent «håndjern!» og «ned!», mens hun og en annen politibetjent hjelper til med å få kontroll på 24-åringen. Abdi roper flere ganger at han ikke gjør motstand.

BLE FYSISK: Bildene fra avhørtsrommet viser at politimannen tar et godt tak rundt halsen til Abdi. Foto: Politiet

Abdi spør også gjentatte ganger om hva politimannen driver med og hvorfor han blir lagt i bakken.

Etter omkring 30 sekunder, reiser de seg fra gulvet. Abdi er tydelig overrasket og sint for det som har skjedd. Han sier derfor at han ikke lenger vil la seg avhøre.

– Jeg fikk ikke puste. Han er en stor mann, og han la hele kroppsvekten sin oppå meg mens han strammet rundt halsen min. Jeg var livredd, sier Abdi.

– Samtidig tenkte jeg «Hva faen? Jeg er på en politistasjon, også skjer dette med meg?».

Ikke suspendert

Noen uker etter avhøret ble politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt varslet om hendelsen. Da ble saken sendt til Spesialenheten for politisaker.

POLITIMESTER: Kirsten Lindeberg, politimester i Agder, opplyser til TV 2 at betjenten ikke er suspendert i påvente av Spesialenhetens etterforskning. Foto: Jon Olav Nesvold

– Dette er ikke en sak jeg ønsker å kommentere konkret, men jeg er veldig glad for at vi har Spesialenheten, sånn at når vi har slike saker, får vi det etterforsket av dette uavhengige organet, sier Lindeberg.

Ingen av de involverte politifolkene ønsker å kommentere saken mens den er under etterforskning, men den mannlige politibetjentens forsvarer, advokat Carl Henning Leknesund, sier at hans klient nekter straffskyld.

Saken har «etter en konkret vurdering» ikke fått interne konsekvenser for politimannen, opplyser politimester Lindeberg.

– Ser det som skjer i USA

For Abdi selv er det viktig at politimannen straffeforfølges.

– Jeg er skuffet over politiet og hele systemet. Selvsagt gjorde jeg noe kriminelt, og det får konsekvenser. Men måten han behandlet meg, var mer enn ille, sier han.

TV 2 har kun sett videoen fra avhøret, men Abdi hevder at politimannen var aggressiv fra de to møttes i resepsjonen. Han sier blant annet at politimannen nektet å løsne på de stramme håndjernene, og at han hadde en unødvendig tøff tone.

Abdi sier han ikke kan vite hva som lå bak politimannens handlinger, men at han mener han blir behandlet annerledes som en ung mann med minoritetsbakgrunn.

– Jeg ser det som skjer rundt i verden og hva politifolk gjør mot unge svarte. Jeg ser det som skjer i USA med George Floyd. Folk tror at maktmisbruk fra politiet ikke skjer i Norge, men det gjør det, sier han.

Verken politimannen eller Agder politidistrikt ønsker å kommentere anklagene om rasisme.

Liten tiltro til Spesialenheten

Etter avhøret hos Spesialenheten for politisaker har Abdi liten tro på at etterforskningen vil få konsekvenser for politimannen. Han sier han skulle høre fra dem i løpet av noen dager, men at det nå har vært stille i månedsvis.

Abdi stoler ikke på at Spesialenheten tar saken hans på alvor.

Etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten bekrefter at de har saken til etterforskning, men vil ikke gi ytterligere opplysninger.

– Når vil saken være ferdig etterforsket?

– Det kan jeg dessverre ikke svare på. Målsettingen vår er alltid å etterforske saker så raskt som mulig innenfor de kvalitetsmessige rammene vi har. Samtidig har arbeidssituasjonen vår vært betydelig preget av koronasituasjonen, sier hun.

Ikke trodd av retten

Selv om Abdi har erkjent de faktiske forholdene i tiltalen han nå er domfelt for, har han forklart at han trodde det var snakk om 25 kilo amfetamin – ikke over 40 kilo.

Dessuten forklarte han at han ikke trodde det var snakk om kokain og ikke amfetamin. Der har ikke Abdi blitt trodd av retten, som viser til at han tidligere har sonet en lang straff for narkotikakriminalitet i Storbritannia. Han har også selv vært rusmisbruker.

«Abdi hadde følgelig god kjennskap til bransjen og narkotika da han påtok seg dette oppdraget. Retten holder det som helt usannsynlig at Abdi ville påta seg et slikt oppdrag uten å vite hva det innebar».

Dessuten har Abdi pakket om narkotikaen inne i en leilighet, og retten mener derfor han må ha visst at det var snakk om langt mer enn 25 kilo narkotika.

Ved utmålingen av den lange fengselsstraffen legger retten blant annet vekt på at Abdi har fått med seg flere andre personer på kriminaliteten, selv om disse personene i utgangspunktet trodde de var i Norge for å shoppe og feriere.

I utgangspunktet ville straffen hans blitt 13 år, mener Agder tingrett. På grunn av tilståelsen har han altså fått 10 og et halvt år, men dommen blir anket.