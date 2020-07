Finn Christian Jagge (54) er død

Det skriver den tidligere alpinistens kone, Trine-Lise Jagge, på Facebook.

«Vår største kjærlighet, vår største helt og klippe. Verdens beste Pappa og verdens beste MesterHubby, døde i dag etter akutt sykdom. Det er ubeskrivelig vondt og vi er helt knust», skriver Trine-Lise Jagge på Facebook.

Jagge etterlater seg også to barn. Seher.no får opplyst fra familien at 54-åringen ble akutt syk for omlag fire uker siden. Det førte til innleggelse på Ullevål sykehus. Tilstanden forverret seg for få dager siden.

Finn Christian Jagge med gullmedaljen i 1992. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Jagge la opp som alpinist i 2000. Han vant sju verdenscuprenn i slalåm, men det store høydepunktet var OL-gull i disiplinen i Albertville i 1992. Etter karrieren hadde han en periode som trener for kvinnelandslaget.

Han var dessuten en populær skikkelse etter karrieren gjennom deltakelse i programmer som «Mesternes mester», som han vant i 2011, og «Skal vi danse».

Skipresident Erik Røste sier dette om Jagges bortgang:

– Det var et svært trist budskap vi mottok i dag om at Finn Christian Jagge så altfor tidlig har gått bort. Finn Christian var med på starten av det norske alpineventyret med OL-gullet i slalåm fra Albertville i 1992 som karrierens største høydepunkt. Fra alpinmiljøet blir Finn Christian karakterisert som en stayer, og han var en type som ga aldri opp. Han var en god bidragsyter med sitt gode humør og godt likt av alle. Våre tanker går i dag til kona Trine-Lise, barna og den nærmeste familien .

– Det er bare fryktelig trist. Han er 54 år og var en arbeidsom kar som fortsatt er veldig aktiv. Han har små barn, så dette er bare tragisk, sier tidligere lagkamerat og nå ekspert for NRK, Kjetil André Aamodt, til TV 2.

Finn Christian Jagge og Kjetil André Aamodt i 1999. Foto: Armando Trovati

Han sier at han har vært kjent med at Jagge hadde vært syk, men at dagens nyhet kom overraskende på han.

– Han var en av de største profilene vi har hatt i norsk idrett. Han løftet norsk alpinsport på 90-tallet. En vanvittig god idrettsmann, sier Aamodt.