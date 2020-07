– Vet ikke når jeg skal tilbake

Den 27. april i år signerte Mathias Emilio Pettersen en treårskontrakt med NHL-klubben Calgary Flames. Tirsdag ettermiddag returnerte han til Norge, men vet ikke når han skal tilbake igjen.

– Jeg har ikke fått noen beskjed, så det spørs helt når de ønsker meg tilbake. De kan plutselig ringe og si at jeg må dra i morgen, så det gjelder å holde seg klar, sier han til TV 2.

Enn så lenge har han fått treningsprogram og skal bruke tiden med familie og kompiser.

– Jeg er kun hjemme to ganger i året, så nå skal jeg være med de jeg ikke har tid eller mulighet til ellers. Det gjelder å bruke dagene godt, sier han.

- Jeg føler ikke noe press

For det er ikke bare avreisedato som er usikkert for 20-åringen. Det er heller ikke bestemt om han skal spille i NHL for Calgary Flames eller i AHL for farmerlaget Stockton Heat. Sistnevnte er mest sannsynlig.

– Signeringen var en klar bekreftelse på at de ser noe i meg. Jeg føler ikke noe press, men heller en stor motivasjon for å jobbe beinhardt videre. Målet er selvfølgelig å komme med i NHL-troppen, men jeg blir ikke skuffet om det blir AHL med farmerlaget. Det handler om å vri det til noe positivt, søke tilbakemeldinger og skaffe seg erfaring, sier Pettersen.

20-åringen har de to siste sesongene spilt i college-ligaen NCAA, for University of Denver. Han forteller at kommunikasjonen med klubbledelsen i Calgary Flames har vært veldig god helt siden han ble draftet av klubben i 2018.

STERK SESONG: Med 13 scoringer og 22 målgivende toppet han poengstatistikken til Denver Pioneers.

– Jeg har fått klare arbeidsoppgaver hele veien og føler jeg har tatt steg. Fysikken har blitt bedre og jeg merker at treningsutbyttet er større, så nå gjelder det å trene godt frem til pre season, sier han.

– Nå jobber jeg mye med styrke i beina, eksplosivitet og mobilitet. Samtidig er det viktigste for Calgary at jeg blir en all around-spiller som kan bidra godt begge veier i banen. Det bygger på tillit, fortsetter han.

Han påpeker også forskjellen på hockey i USA og Canada, sammenlignet med Europa. Som 14-åring flyttet han alene til USA for å følge drømmen.

– Jeg tror de fleste europeiske spillerne som kommer til NHL merker forskjellen. Banen er mindre og systemene er annerledes. Erfaringen min har nok hjulpet meg, spesielt på høyere nivå. Det har gjort det enklere å tilpasse meg ulike spillesystemer og ikke minst kulturen, sier han.

Ikke aktuell for sluttspill

Sluttspillet i NHL, også kjent som Stanley Cup, ble tidligere i år avlyst og utsatt på ubestemt tid. Den nye datoen for oppstart er nå satt, og det er planlagt at lagene får trene fra midten av juli og at sluttspillet starter fra 1. august.

Spillere og apparat rundt lagene vil bo i såkalte "sikre soner", der de vil bli testet daglig. Hver klubb får kun med seg 50 personer, inkludert spillere, trenere og alle rundt laget. NHL har i den sammenheng satt en grense på 28 spillere per lag.

– De tar selvfølgelig med de mest erfarne spillerne. I tillegg er det en ny regel som sier at spillere som har signert med en av klubbene i 2020, ikke får lov til å delta i sluttspillet, så det hadde ikke vært aktuelt uansett.

– Viktig å finne en balanse

Men selv om nivået er høyere enn noen gang, er sommerprogrammet noe roligere enn det har vært før.

– Jeg har vært vant til å trene veldig hardt og veldig mye. Nå handler det egentlig om å trene smartere. Bruke både treningsøktene og hviledagene effektivt. Det er viktig å finne en balanse, sier han.