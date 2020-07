I denne kjelleren bodde kvinnen mens hun jobbet for 200 kroner dagen

I Nord-Troms tingrett er en 41 år gammel thailandsk kvinne dømt til fengsel i tre år for tvangsarbeid, menneskehandel og hallikvirksomhet i både Sverige og Norge.

I dommen kommer det fram at den 41-år gamle kvinnen og den fornærmede kvinnen, også fra Thailand, er barndomsvenninner. Det kommer også fram at kvinnen utnyttet venninnen til arbeid og prostitusjon, først i Sverige, så senere i Tromsø.

Manglet nettverk og penger

Ifølge dommen, som Nordlys også har omtalt, kommer det fram at den fornærmede var «avhengig av den thailandske kvinnen idet hun ikke hadde kjennskap til skandinaviske samfunnsforhold, ikke behersket språket og manglet nettverk og penger.»

Den fornærmede kvinnen hadde i perioden økonomiske forpliktelser i Thailand, blant annet overfor egne barn. I tillegg hadde hun ikke oppholdstillatelse i Sverige eller Norge, men ifølge dommen ble hun forledet til å tro at hun kunne få det dersom hun klarte å oppholde seg ulovlig i landene.

I Sverige bodde hun i kjelleren under en restaurant som tiltalte drev sammen med sin mor. Her jobbet hun seks til syv dager i uken for kun 200 kroner dagen.

I tillegg til fengselsstraffen, er kvinnen dømt til å betale over én million kroner til den fornærmede:

175.000 kroner i oppreisningserstatning, 4000 kroner i erstatning for fratatt prostitusjonsinntekt og 830.000 kroner for manglende lønn. Hun må også tåle inndragning av 830.000 kroner.

Norsk mann leide ut lokalene

I tillegg til 41-åringen fra Thailand, er en norsk mann i 60-årene dømt for å ha fremmet andres prostitusjon og leid ut lokaler i den hensikt at de skulle benyttes til prostitusjon.

Den thailandske kvinnen reiste til Tromsø i 2018, og kom i kontakt med nordmannen. De to utviklet etterhvert et forhold.

Kvinnen etablerte ifølge dommen et eget massasjestudio i Tromsø sentrum, og nordmannen låne henne penger til oppstarten.

Fikk 200 kroner dagen

På dette tidspunktet reiste også den fornærmede kvinnen til Tromsø for å jobbe på massasjestudioet. Her jobbet hun for 200 kroner dagen, og ble oppmuntret til å yte seksuelle tjenester til massasjekunder mot betaling.

Selv har fornærmede anslått at hun solgte seksuelle tjenester om lag 15 ganger i løpet av månedene hun var i Tromsø.

41-åringen krevde ikke at det skulle selges seksuelle tjenester i massasjesalongen, men i dommen skriver tingretten at «det er ikke tvilsomt at dette måtte gjøres som man skulle tjene penger for å sende hjem».

Den norske mannen hevder at han var ukjent med at det ble solgt seksuelle tjenester ved salongen. Retten fant at han har utvist grov uaktsomhet, og ble dømt til 45 dager i fengsel.

Vil anke dommen

Kvinnens advokat, Sol Elden, skriver i en e-post til TV 2 at dommen vil bli anket hva gjelder domfellelse for menneskehandel samt de sivile krav.

– Hun er overrasket over dommen på menneskehandel og ikke minst den høye erstatningen, og vil anke dette til ny behandling i lagmannsretten, sier Elden.

Forsvarsadvokat Sol Elden forteller at klienten vil anke dommen.i en av Norges strste dopingsaker. Foto: Marit Hommedal

TV 2 har ikke kommet i kontakt med Brynjar Meling, som er mannens advokat i saken. Han sier i et intervju med Nordlys at mannen er fornøyd med fengselsstraffen, som for øvrig ble anset som utholdt etter at han satt varetekstfengslet i 37 dager.

– Han er selvfølgelig fornøyd med det. Han er også fornøyd med at retten har skjønt at han ikke har fremmet hennes prostitusjon på noen som helst måte. Samtidig er det en sak som er så prinsipielt viktig for min klient at vi vil vurdere å anke, sier 62-åringens forsvarer, sier han.