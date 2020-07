Betsy håper hun kan redde livet til Lene: – Drivkraften er å se gleden i øynene hennes om hun blir frisk

Det var en sen sommerdag i juni 2018. De to vennene hadde trukket ut på verandaen hos en felles venninne under et utdrikningslag i Trondheim.

– Vi ble sittende og prate. Høvik fortalte om sykdommen, og det var første gang jeg faktisk forstod hvor alvorlig situasjonen hennes var blitt, forteller Betsy Frydenlund (38).

På verandaen tenkte hun for første gang på muligheten for å gi sin syke venninne en nyre. Den tanken delte ikke Frydenlund med Høvik da.

– Jeg er nervøs som type, så jeg ble bekymret. Hva skjer for eksempel med meg hvis jeg blir syk? Da har jeg bare en nyre igjen og det kan bety game over, forteller hun.

Betsy begynte å saumfare nettet etter informasjon, og det skulle gå nesten ett år før hun bestemte seg. Dagen kom den 16. april 2019, da Høvik var på besøk hos Frydenlund.

– Da jeg fortalte at jeg var villig til å være donor, så Lene på meg med et halvt smil. Jeg skjønte at hun ikke trodde meg, sier hun.

Men Frydenlund hadde bestemt seg. Hun dro til sykehuset, gikk på undersøkelse og leverte blod- og vevsprøve. Så ble det en lang ventetid.

– Lene hadde det verst. Hun var veldig spent og utålmodig. Jeg var egentlig helt rolig. Magefølelsen sa meg at det kom til å bli en match, sier hun.

BARNDOMSVENNER: Betsy Frydenlund og Lene Anita Høvik har kjent hverandre siden de var fire år gamle. Foto: Privat

Terminal nyresvikt

Lene Anita Høvik (38) har Alport syndrom, som kan føre til nyresykdom, syn- og hørselstap. Nyresykdommen ble oppdaget da hun var syv år gammel, men det var først for litt over tre år siden at den ledet til terminal nyresvikt.

Da nyrene til Høvik sluttet å fungere, sluttet også kroppen hennes å tømme seg for avfallsstoffer. Ubehandlet blir kroppen forgiftet, og sykdommen vil ta livet av henne.

– Jeg er konstant sliten og må tilpasse livet etter hva jeg orker. I tillegg har jeg hodepine, kvalme og store restriksjoner når det kommer til mat og drikke, forteller Høvik.

For å holde sykdommen i sjakk ble hun satt på dialysebehandling, som erstatter jobben nyrene egentlig skal gjøre. Ettersom behandlingen er tidkrevende og en enorm påkjenning for kroppen, er ikke dette en varig løsning. Hun ble derfor satt på venteliste for organdonasjon.

TIDSKREVENDE: Lene Høivik må sitte i dialysemaskinen i opptil fem timer om dagen, fem dager uken. – Det er ikke mye til liv, sier Betsy Frydenlund. Foto: Frank Lervik

Ikke hvem som helst

For å få et organ fra en levende donor i Norge, finnes det imidlertid ingen venteliste. Da er det opp til familie eller nære venner å ville.

Fakta om nyretransplantasjon Pasienter som blir henvist til nyretransplantasjon lider av nyresvikt i ulik grad.

Nyrer kan transplanteres fra både levende donor - som oftest en person i nær familie med pasienten - eller fra avdød anonym donor.

I Norge er det kun Oslo universitetssykehus Rikshospitalet som utfører nyretransplantasjoner.

Stadig flere behøver nyretransplantasjon og stadig flere får tilbud om dette i Norge. Kilde: Oslo universitetssykehus og Stiftelsen Organdonasjon.

Høvik forteller at det har sittet langt inne å få en nyre av noen hun er glad i.

– Organdonoren må legge seg under kniven, gjøre et inngrep og gi et organ. Vedkommende må investere mye tid og utsetter seg for en risiko. I tillegg gir de meg en gave som jeg aldri kan gjengjelde, forteller hun.

Da prøvesvarene endelig kom, viste det seg at Frydenlunds magefølelse stemte.

– Det Betsy gjør, er en så stor ting at det er vanskelig å sette ord på. Jeg kjenner at jeg blir veldig rørt, sier Høvik.

Frydenlund hadde heller ikke hadde gjort dette for hvem som helst.

– Lene er den personen jeg alltid kan snakke med. Hun er min klippe, min trygghet, og jeg synes hun fortjener det, sier Frydenlund.

– Drivkraften er å se gleden øynene hennes om hun blir frisk, sier hun.

På dette tidspunktet kunne ikke venninnene forutse hvor lang og krevende prosess som lå foran dem.

500 personer på vent

Fakta om organ-transplantasjoner i Norge Ved utgangen av juni har 194 pasienter fått ett, eller flere nye organer.

49 donorer har gitt til sammen 215 organer. Tilsvarende tall i fjor var 255 organer til 238 pasienter fra 61 donorer.

Ventelistene for nyre er nå rekordhøye. Av de 501 som venter på et nytt organ i Norge, utgjør nyrepasienter 420.

Antallet meldte donorer har holdt seg relativt høyt i år.

I 2019 var 36 % av nyretransplantasjonene fra levende giver, som var en økning fra 30 % året før.

Samme år døde 26 pasienter mens de stod på ventelisten for et nytt organ.

Det har blitt gjennomført 12.850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969. Gjennomsnittlig ventetid for transplantasjon: Lever: Rundt fire uker

Hjerte: Halvannet år

Lunge: Mellom et og halvannet år Kilde: Stiftelsen Organdonasjon

I Norge venter 501 mennesker i kø på et organ. 420 av disse trenger en nyre.

– Nyrer er organet som det alltid er størst behov for. Det henger sammen med at det blant annet er stadig større forekomst av livsstilssykdommer, diabetes og at befolkningen blir eldre, sier Aleksander Sekowski, som er informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Under koronapandiemien har folk holdt seg mer hjemme, noe som har ført til mindre ulykker. Det har gitt en markant nedgang i nyrer, både fra avdød og og levende giver.

– Det har vært en kraftig økning i antall personer som trenger nyre. Ventelistene er nå rekordlange, sier Sekowski.

Gjennomsnittlig ventetid for å få en nyre er vanligvis på cirka ett år. I 2019 døde 26 pasienter mens de ventet.

VENTETID: Lene Anita Høvik har ventet nesten tre år på en nyre. Betsy Frydenlund fikk vite at hun var egent som donor for halvannet år siden. Foto: Frank Lervik

Stort forbedringspotensial

80 prosent av nordmenn svarer ja til å gi organer etter man er død. Når det kommer til antall levende organdonorer , mener informasjonssjefen det finnes et stort forbedringspotensial.

– Andelen levende givere bør gå opp i Norge. Det handler ikke om mangel på donasjonsvilje, men om utredningskapasiteten og tidsperspektivet, sier Sekowski.

Han forklarer at det er helsevesenets jobb å vurdere levende donasjon som en mulighet for pasienter, og at de i større grad bør legge til rette for dette.

– I tillegg er prosessen for krevende. Det tar for lang tid, og de involverte opplever å få for lite oppfølging underveis i prosessen, sier Sekowski.

Konsekvensen kan bli at prosessen er så frustrerende at donorene ikke orker å gjennomføre transplantasjonen.

Et liv på vent

Det mangeårige vennskapet er kanskje årsaken til at Betsy Frydenlund og Lene Anita Høvik har stått støtt i avgjørelsen, til tross for nedturene underveis.

– Utredningen av Betsy startet i april i fjor og har tatt ufattelig lang tid. Det har vært lite informasjon, mange forsinkelser, unnskyldninger og treneringer. Jeg har selv måttet ta kontakt og mase om oppfølging, sier Høvik.

Etter positive prøvesvar i april i fjor, ble de forespeilet en operasjon før jul. Datoen ble så flyttet til april 2020, før koronaen utsatte denne på ubestemt tid. Nå er nytt tidsperspektiv september.

For Frydenlund har det tatt ett og et halvt år fra hun bestemte seg for å bli donor til transplantasjonen kan gjennomføres.

– Når en person er villig til å legge seg under kniven for å redde et liv, kan man ikke akseptere at det skal ta 18 måneder før inngrepet blir gjennomført. Det er respektløst overfor donoren, mener Høvik.

Hvis man regner med tiden hun har stått på venteliste, har hun snart ventet tre år på en ny nyre.

– Beklagelig

– Transplantasjon er en komplisert og krevende sak, både for den som skal få nyre og levende donor. Det er beklagelig at utredning som nyredonor oppleves belastende, sier seksjonsoverlege Anna Varberg Reisæter.

Hun jobber ved nyreseksjonen på avdelingen for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, som er det eneste sykehuset som utfører nyratransplantasjon i Norge.

Overlegen uttaler seg på generelt grunnlag og mener at det er en rekke forhold som spiller inn på hvor lang tid prosessen tar.

– Helsepersonalet som snakker med en potensiell levende giver må vurdere at det foreligger et giverønske og at det ikke er press fra andre som ligger bak. Dette er vanskelig, sier hun.

I tillegg krever organtransplantasjon mye informasjon, omfattende utredning og medisinske undersøkelser.

– Det er vår plikt som helsepersonell å så langt som mulig å ikke utsette en giver for helserisiko, risiko for økonomiske tap og andre uheldige konsekvenser, sier Varberg Reisæter.

VENNSKAPET: Vennene lå på samme fødeavdeling, har vokst opp sammen og er fortsatt nære venner i dag – 38 år senere. Foto: Frank Lervik

Kan få livet tilbake

For mennesker som mottar et organ fra en donor, kan en transplantasjon bety at man får livet tilbake.

– Jeg gleder meg til å kunne drikke så mye vann jeg har lyst på, til å føle meg uthvilt når man våkner og til å begynne å jobbe som sykepleier igjen. Dette er små ting som mennesker tar for gitt i livet frem til vi mister det, sier Høvik.

Venninnene tror i tillegg at inngrepet vil styrke vennskapet for alltid.

– Det er ikke mange som er villig til å ofre så mye som Betsy for at jeg skal få livet mitt tilbake, sier Høvik.

Om to måneder skal trønder-jentene sette seg på flyet til Oslo i retning Rikshospitalet. Lene tør ikke glede seg for mye. Det kan komme et nytt koronautbrudd eller et prøvesvar med dårlige nyheter. Det har vært for mange nedturer.

Frydenlund har fått beskjed om at hun trolig må bli på sykehuset i en uke. For Høvik sin del kan oppholdet bli på åtte uker. Legene må forsikre seg om at kroppen ikke støter bort den nye nyren.

– Som jeg sier til Betsy: «Vi skal juble når vi har kommet i mål», sier Høvik.

Frydenlund forteller at hun ikke er så bekymret. Magefølelsen hennes sier at dette også kommer til å gå bra.

– Pleier hun å ha rett?

– Ja, hun gjør egentlig det, sier Høvik.