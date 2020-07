Pekte på navngitt mann like før han ble pågrepet

Politiet mener at Lørenskog-saken har båret preg av en «planlagt villedning». Bare uker før Tom Hagen ble pågrepet, tipset han politiet om en navngitt mann. «Kan han stå bak bortføringen?», skrev milliardæren.

Allerede i de første samtalene politiet hadde med Tom Hagen den 31. oktober og 1. november i 2018, var mulige konflikter et tema.

Hagen ga uttrykk for at han ikke var involvert i noen pågående konflikter, men samtidig gjorde milliardæren rede for at han driver firmaer med mye penger involvert, noe som kan lede til uenigheter.

I de påfølgende avhørene med politiet i dagene og månedene etter forsvinningen, fortalte Hagen om det han har opplevd som uenigheter og mindre konflikter som lå bakover i tid. Milliardæren fortalte også personer som kunne tenkes å ha noe imot ham.

GIFT: Anne-Elisabeth og Tom Hagen hadde vært gift i 49 år da hun forsvant den 31. oktober i 2018. Foto: Privat

Han snakket både om navngitte personer og om mindre konkrete ting, for eksempel at han følte seg spanet på i tiden forut for forsvinningen.

Skrev notat 7. april

Til å begynne med etterforsket politiet saken som en bortføring med et økonomisk motiv, men etter åtte måneder gikk de ut offentlig og endret hovedhypotese til at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept.

Mens politiet har etterforsket på spreng, har Tom Hagen sendt notater og innspill til etterforskningsledelsen. De har blant annet handlet om hvordan gjerningspersonene kan ha opptrådt, hans tanker om «Futurum-mennene» og hvem som kunne ha motiv om å ramme han og kona.

Han har blant annet skrevet at «én bestilte og at noen andre utførte bortføringen».

Hagen, som selv har fått svært lite informasjon om etterforskningen, har pekt på personer som han mener politiet bør se nærmere på.

I et brev datert 7. april i år, altså tre uker før han selv ble pågrepet og siktet for drap, sendte Tom Hagen et flere sider langt notat til politiet.

Der skriver han om en navngitt mann som han gir politiet bakgrunnsinformasjon om.

En undertittel i notatet lyder: «Kan han stå bak forsvinningen?».

Hagen peker også på konkrete faktorer han mener kan gi den navngitte mannen grunn til å ville ham vondt.

Planlagt villedning

Men det mener ikke politiet.

Den 28. april i år pågrep de og siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. På pressekonferansen etterpå uttalte politiinspektør Tommy Brøske at mistanken mot milliardæren hadde styrket seg over tid.

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa Brøske.

Eidsivating lagmannsrett er imidlertid ikke enige med politiet i at det kan sannsynliggjøres at Hagen har drept sin egen kone. Retten mener at bevisene ikke er sterke nok. Dermed ble han løslatt fra varetekt etter elleve dager.

I tillegg til Hagen er en mann i 30-årene siktet i Lørenskog-saken. Politiet anklager han for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Ingen andre personer er siktet i saken.

Politiet mener å ha funnet et drapsmotiv. De har ikke ønsket å kommentere hva dette er, men i mange avhør har politiet vist stor interesse for tidligere konflikter i ekteskapet.

Ordknappe i politiet

TV 2 har spurt politiet om de har etterforsket teoriene og personene som Hagen har lansert gjennom etterforskningen.

Vi har også spurt om de mener at lanseringen av en mulig gjerningsperson, kort tid før han selv ble pågrepet, var en bevisst villedning.

TAUS: Politiadvokat i Lørenskog-saken Haris Hrenovica i Øst politidistrikt. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Politiet kan ikke kommentere spekulasjoner om hva som er fremkommet i avhør, eller hva siktede, vitner eller andre med relasjon til saken har forklart i avhør, skriver politiadvokat Haris Hrenovica i en e-post.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier at han ikke kan kommentere denne saken.

Har fått 40 tips

Nylig ble det kjent at Hagen har fått tilbake hyttene sine på Kvitfjell og Biri etter at politiet har gjennomført undersøkelser ved disse. De har lett etter spor og etter Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet har også gått ut med overvåkningsbilder fra Metro senter og Hjelpemiddellageret på Lørenskog den samme dagen som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Opptakene av den ukjente mannen er gjort etter det siste sikre livstegnet fra henne.

Politiet opplyser til TV 2 at de har fått rundt 40 tips om hvem den ukjente mannen kan være, men så langt har de ikke lyktes med å identifisere vedkommende.