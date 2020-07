Det skjer store ting i bilmarkedet om dagen. Tross fallende nybilsalg så langt i år, har mange nye bilmerker dukket opp i Norge og flere andre land i Europa. Ofte elektriske biler, produsert i Kina.

Nå er det duket for enda et nytt bilmerke – denne gangen fra Spania. Nemlig tøffe og sporty Cupra, som ikke helt overraskende også satser elektrisk.

Cupra var tidligere en del av Seat-merkevaren, nå står de på egne bein. Med den nye administrerende direktøren Wayne Griffiths i spissen, åpnet de nylig et nytt og hypermoderne hovedkvarter, kun et steinkast unna Seats anlegg i Martorell, Spania.

DNA fra racing

Tøff i trynet: Cupra satser på sporty design.

Cupra er kjent fra bilsport og racing er en viktig del av merkets DNA. Racing-genet skal dyrkes ytterligere, både i design og kjøreegenskaper, noe som blant annet tydelig kommer til uttrykk i hybrid-SUV-en Formentor.

Dette er merkets første, helt egne modell, som blant annet var i utstilt i Norge, på Seat On Tour i fjor. Uttrykksfullt design med "raske" linjer og skarpe kanter kjennetegner Cupra. Det skal det bygges videre på nå som merket står på egne bein og skal lansere egne modeller.

– Dette er en nyhet jeg har gledet meg til å kunne dele. Gjennom nyhetsbrevene våre kommer vi til å dele enda mer informasjon om ettertraktede el-Born og Cupra fremover. Cupra har alle forutsetninger for å gjøre el-Born til en modell som virkelig står ut på norske veier, og ambisjonene våre for el-Born vokser ytterligere når vi ser hva Cupra har utrettet de siste årene, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for Seat Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

Elbil kommer

I fjor tegnet også Cupra en stor sponsoravtale med fotballaget Barcelona, én av verdens aller største klubber med dedikerte tilhengere verden rundt. En tydelig indikator på satsingen fremover og retningen de ønsker å gå. Cupra står for entusiasme, design og kjøreopplevelser. De siste årene har merket hatt en betydelig vekst og de planlegger stor satsing de kommende årene. Nå også helelektrisk.

Cupra Formentor er en ladbar hybrid, men nyheten om at elektriske el-Born nå blir den første helelektriske modellen, vitner om at det satses på elektriske drivlinjer, og at det på ingen måte trenger å gå på bekostning av et utpreget racing-DNA – snarere tvert imot.



Kommer neste år

el-Born, som for første gang ble vist på bilmessen i Geneve i fjor, har vekket stor interesse i Norge. Bilen er bygget på Volkswagens MEB-plattformen og skal bygges på Zwickau-fabrikken i Tyskland, hvor Volkswagens ID3 også bygges. Cupra el-Born kommer til norske veier i 2021.

– Designet blir et konkurransefortrinn for vår el-Born, og de som kjenner Cupra-merkevaren fra tidligere vet at kjøreopplevelsen blir det samme. Foreløpig er det for tidlig å dele mer konkret informasjon om pris, men det er klart at vi skal bite godt fra oss også her. Vi har store forventninger til el-Born, og de blir ikke mindre av at el-Born lanseres som det elektriske flaggskipet til Cupra, sier Ågotnes til slutt.

Video: Dette er SUV-en Cupra Formentor, merkets første helt egne modell.