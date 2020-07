– Det er mange som har irritert seg over ham

Se Bournemouth-Tottenham på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fra klokken 18.30.

Chelsea, Tottenham og Arsenal har alle byttet manager det siste året. I den forbindelse har Eddie Howes navn dukket opp som en mulig erstatter, men hver gang har valget falt ned på andre.

Samtidig har Howes resultater med Bournemouth blitt drastisk dårligere – uten at forventningene nødvendigvis er blitt noe lavere.

Kan Howe få sparken?

Før torsdagens kamp mot Tottenham ligger Bournemouth på nedrykksplass og har hentet skarve ett poeng på de siste åtte kampene. I TV 2s Premier League-podkast går nå debatten om klubblegenden Howe risikerer å få sparken i Bournemouth.

– Hvis han ikke får lov til å bli med ned, så blir jeg veldig forundret. Jeg tenker at hvis det er noen som er i stand til å få dem opp igjen, så er det ham. Jeg mener han er untouchable, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Men det er ganske mange i analysemiljø og sånn som har irritert seg på Eddie Howe og Bournemouth ganske lenge. Jeg var jo også en av dem som mente han lå bra an til å få en større jobb, men de har jo ikke tatt store steg. Men kan man egentlig forvente det?

Bournemouths tid i Premier League: 2015/16: 16. plass – 42 poeng

2016/17: 9. plass – 46 poeng

2017/18: 12. plass – 42 poeng

2018/19: 14. plass – 45 poeng

2019/20: 19. plass – 27 poeng*

* Bournemouth har fem kamper igjen.









Thorsvedt mener lagoppstillingene viser tegn på hvor det har gått galt for Bournemouth.

– Det som jeg syntes var imponerende i begynnelsen var at de klarte å gjøre League One-spillere til Premier League-spillere, og det er ganske bra gjort. Da de spilte med en backrekke som omtrent kom fra League One, var spørsmålet hvordan de skulle komme seg videre. Da må de tenke, ja, men vi må egentlig ha litt bedre spillere.

– Simon Francis, for eksempel. Kaptein. Fantastisk fyr for Bournemouth, men den dårligste høyrebacken i Premier League. Det mener jeg. Hvis du skal komme deg videre, så må du gjøre en oppgradering på kvaliteten. Det har de mislyktes med.

Tror Howe vil få sjansen i en større klubb

TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller er ikke en del av podkast-episoden, men mener at nettopp rekrutteringen er det største ankepunktet med Eddie Howes tid i Bournemouth.

– De har mislyktes grovt på overgangsmarkedet de siste sesongene. Da ender du opp med å bruke de samme gamle spillerne som egentlig ikke er gode nok lenger. Denne sesongen har de i tillegg vært svært uheldig med en rekke skader på nøkkelspillere. Det er nok heller ingen tvil om at hele Howe-prosjektet bærer preg av at de går litt på tomgang.

Stamsø-Møller tror ikke dette er det siste man har sett av 42-åringen i Premier League - uansett hvordan det går med Bournemouth denne sesongen.

– Jeg har fortsatt tro på Howe, og tror fortsatt at han vil få sjansen i en større klubb etter hvert. Han har vist over tid at han har noe ved seg, og at han har mer substans enn andre managere som roses etter kortvarig suksess for så å forsvinne inn i glemselen.