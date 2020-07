Listhaug ut mot breddefotball-nei: – Begriper det ikke

Sylvi Listhaug engasjerer seg i breddefotballopprøret som har skapt sterke reaksjoner i Fotball-Norge de siste ukene.

– Jeg synes smittevernreglene begynner å bli veldig inkonsekvente. Når Eliteserien, første- og andredivisjon kan spille, så kan jeg ikke begripe hvorfor spillere i andre divisjoner ikke kan spille, innleder stortingsrepresentaten til TV 2.

Utspillet til den tidligere justis-, folke- og landsbruksministeren kommer i kjølvannet av en epost Flint-Tønsberg trener John Arne Riise sendte til 3.divisjonskollegaene hvor han oppfordret til at klubbene skulle trene som normalt.

– Regjeringen må ta signalene på alvor og det er veldig forskjellig hvor utbredt smitten er. I enkelte fylker og regioner hvor det egentlig ikke finnes smitte i det hele tatt blir det merkelig at man ikke får spille fotball engang, sier Listhaug.

Raja: – Vi har en pandemi-situasjon

– Grunnen til at vi ikke kan åpne til mer fotball er fordi vi har en pandemi- situasjon i Norge. Husk at det var 400 000 arbeidsledige og permitterte på et tidspunkt. Mange har mistet arbeidsplassen og noen nordmenn har dødd av korona, svarer kultur- og likestillingsminister Abid Raja til TV 2 onsdag.

Samtidig trekker Raja uoppfordret frem eposten til Riise:

– Jeg tror også at min gode kamerat John Arne Riise har blitt litt bortkommen i dette utsagnet, men jeg vil gi han råd til å følge spillereglene og holde seg unna banen. Hvis han er på en fotballbane må han holde en meter avstand.

TV 2 har vært i kontakt med John Arne Riise om saken, men han ønsker verken å svare på Rajas utspill eller saken generelt.

Listhaug ønsker breddeåpning nå

Listhaug mener, i likhet med Riise, at breddefotballstansen bør oppheves nå.

– Jeg mener det er unødvendig å holde igjen når vi ser andre spille fotball. Alle må mulighet å utøve idretten sin, sier hun.

42-åringen trekker frem argumentet med at store deler av samfunnet allerede har begynt gjenåpningen.

– Jeg mener det er viktig de er konsekvente. Mange synes det er rart at det er full rulle på utesteder i Oslo og folk sitter tett i tett og har det hyggelig sammen, men ut på en bane får de møtes å spille kamper. Det tror jeg mange mener er uforståelig og nå mener jeg at det må skje noe. De må gi de muligheten til å komme i gang, fortsetter hun.

– Abid Raja må vise den samme iveren og entusiasmen og engasjement for fotballen for at dette skal komme i gang, som lederkampen i Venstre. Han må konsentrere seg til det han er satt til å gjøre og ta opp dette i Regjeringen og få gjennomslag slik at man kan starte opp igjen - fordi det er ingen gode grunner til at man ikke skal kunne spille fotball.

Åpner for raskt NFF-møte

Opprinnelig skulle fotballtoppene i NFF og kulturdepartementet møtes 10.august for å diskutere breddefotballåpningen. Det kom frem i et brev fra kulturdepartementet fredag 2.juli. Det betyr at fotballsesongen tidligst starter 1. september og bekymrer NFF.

– 50.000 fotballmedlemmer får ikke spille fotball – verken på trening eller kamp. Den eneste løsningen nå er å sette seg til bords. Det er vår bønn til myndighetene, sier direktør for eliteavdelingen i Norges Fotballforbund til TV 2.

Nå åpner Raja for å møte Fotballforbundet tidligere.

– Fotballforbundet vil gjerne ha ett raskt møte med meg. I morgen kan jeg møte dem på Knutholmen i Bremanger for da skal jeg være der, sier Raja til TV 2, før han bretter ut om planene for de kommende dagene:

– Hvis det ikke passer dem å komme i morgen skal jeg til Ålesund på fredag. Hvis det ikke passer i Ålesund på fredag, er jeg i Molde på mandag. Jeg er i alle på jobb og tilgjengelig for Fotballforbundet og Idrettsforbundet, så hvis de ønsker et fysisk møte, må de komme et annet sted enn Oslo. Jeg er ikke i Oslo, jeg er kulturminister for hele landet, men om de ikke kan reise tar jeg gjerne ett telefonmøte.