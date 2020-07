Solskjær tror han blir tvunget til å ta uvanlig grep

Mens de siste kampene av årets Premier League-sesong fremdeles gjenstår, er neste sesong rett rundt hjørnet. De siste rapportene er at ligaen starter i slutten av august, selv om noen klubber håper på å få utsatt ligaen til 12. september, melder flere britiske medier blant annet Mirror. Denne sesongens siste runde spilles 26. juli, noe som gjør at det omtrent ikke blir noe ferie på Premier League-spillerne.

I mellomtiden skal det blant annet spilles finale i FA-cupen, Europaliga og Champions League. Der kan fort Manchester United ende opp. De er i semifinalen og møter Chelsea.

– Det kommer til å bli en interessant pause, eller ikke pause en gang. Det kommer an på hvor langt vi kommer i Europaligaen, så er det den internasjonale pausen etter det. Vi er ikke i en posisjon der vi kan gi spillerne den ferien de trenger og fortjener, sannsynligvis, sier Ole Gunnar Solskjær på onsdagens pressekonferanse.

Manchester United-manageren ser for seg at han rett og slett må gi spillerne fri i løpet neste sesong.

– Jeg må trolig gi ferien i løpet av neste sesong, så vi må finne rom der vi kan rotere og gi spillerne en uke fri. Det kommer til å bli viktigere enn noen gang at vi passer på spillerne, og at vi roterer på spillerne. Det er viktig at vi finner ut når vi skal gi dem en pause, for de trenger både en mental og fysisk pause, påpeker Solskjær.

– Rovdrift av fotballspillere

2020/2021-sesongen varer til mai. Deretter et det EM om sommeren.

– Det som er sikkert og visst er at rovdriften av fotballspillere aldri har vært større, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det gir grunn til å tro at det kommer til å fortsette med fem innbyttere, som er den største forskjellen i kampene nå. I Manchester United sitt tilfelle så har de hatt en ganske tynn stall. selv om det dukker opp noen unge spillere her og der, er det fortsatt behov for mer bredde. Det behovet blir enda større når det blir så enormt mange kamper, fortsetter han.

Stamsø-Møller det kommer til å bli svært krevende for samtlige Premier League-klubber fremover.

– Det blir en ekstrem utfordring for hver enkelt klubb å få den logistikken til å gå opp, og ha nok spillere. Fra før av har managerene vært bekymret på spillernes vegne på grunn av helsen deres, og det er en grunn til det. Dette gjør det bare enda mer skummelt. Hvis vi ikke får en oppsving i antall skader nå, så skjønner jeg ingenting, sier TV 2s ekspert og legger til:

– Hvor mye kan en menneskekropp tåle av belastning? Jeg er ingen ekspert på det området, men strikken tøyes allerede voldsomt.

– Et mareritt

Stamsø-Møller mener Solskjær sin tanke om å rotere mer på spillerne er lur.

– Det tror jeg flere managere kommer til å gjøre. Jeg tipper at vi vil få spillere som plutselig står over noen kamper tilsynelatende uten skade, men rett og slett for å unngå det. Dette er en veldig vanskelig vurdering for den enkelte trener og spiller. Det blir et mareritt for managerene å forholde seg til dette her.