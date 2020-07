Hvor langt en bil egentlig har gått, er veldig viktig og relevant informasjon. Ikke minst ved kjøp og salg av brukte biler. Da kan kilometerstanden være helt avgjørende for hvordan bilen er priset.

Også det å kunne sjekke at kilometerstanden faktisk er riktig, og ikke "tuklet" med, er også svært relevant informasjon når det er snakk om bruktbil.

Disse opplysningene har vært enkelt tilgjengelige og åpne for alle og enhver på nettsidene til Statens vegvesen. Til stor glede og til nytte for mange.

Kilometerstanden ved EU-kontroller har automatisk blitt lagt inn i en database, som man enkelt kan finne ved hjelp av bilens registreringsnummer. Slik kan denne spores og dokumenteres flerfoldige år bakover i tid.

Men nå blir det snart slutt på dette.

Krever innlogging

Kilometerstand som blir rapportert inn til Statens vegvesen ved EU-kontroll vil nemlig ikke lenger ligge åpent tilgjengelig på nett. Endringen skjer i løpet av august.

- Når man skal kjøpe et brukt kjøretøy, er kilometerstanden på kjøretøyet viktig informasjon. Derfor vil kilometerstanden fortsatt være tilgjengelig for enkeltoppslag, men du må være innlogget på vegvesen.no/dinside for å hente ut dette, sier Monika Omholt i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Årsaken til at denne informasjonen blir flyttet bak innloggingsmuren, er at et kjøretøys kilometerstand er å anse som en personopplysning. Datatilsynets vurdering er at slike data ikke bør være åpent tilgjengelig for tredjeparter. Det er flere aktører som sammenstiller informasjon om kilometerstand og annen informasjon i ulike apper og nettsider.

Topp 10: Dette ble nybil-vinnerne i første halvår

Etterspurt informasjon

- Vi er klar over at opplysninger om kjøretøys kilometerstand er svært etterspurt informasjon, men vi kan ikke gå på akkord med personvernet. Derfor velger vi nå å fjerne disse dataene fra de nedlastbare datasettene som tredjeparter bruker. Ved å legge opplysninger om kilometerstand bak innlogging, ivaretar vi publikums behov for å kunne sjekke kilometerstand på en bil, for eksempel i forbindelse med bruktbilkjøp, sier Omholt videre.

– Opplysninger om kilometerstand vil bli gjort tilgjengelig bak innlogging i en ny tjeneste som lanseres i august. Når denne tjenesten er lansert vil vi samtidig fjerne opplysninger om kilometerstand i kjøretøyopplysningene som ligger åpent for enkeltoppslag på vegvesen.no.

Les også: Slik unngår du lade-fellene med elbil

Video: Denne elbil-duellen må du få med deg