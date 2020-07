Treneren skjulte kameraer i klokker og knagger – dømt til 2 års fengsel

En 32 år gammel tidligere håndballtrener er dømt til to års fengsel for blant annet å ha filmet unge jenter og gutter i garderober over en periode på 10 år.

En tidligere trener (32) fra Sunnmøre er dømt for blant annet seksuelt krenkende oppførsel og for å ha filmet unge jenter og gutter med skjulte kamera.

Rettssaken gikk i Sunnmøre Tingrett i Ålesund tidligere i juli.

I dommen, som kom onsdag, blir han dømt på alle punkter, og straffeutmålingen blir satt til to år.

Han slipper imidelertid å betale oppreisning til de 27 fornærmede.

Mannen erkjente straffskyld etter tiltalen under rettssaken. Mannen erkjente også at han sliter med rusproblemer, men ønsker ikke å unnskylde handlingene sine med dette. Han får i dag behandling for dette.

Avslørt av knagg

Saken ble rullet opp da noen jenter fant et skjult kamera i en knagg som var hengt uvanlig langt ned på veggen i en garderobe.

Etter dette fant politiet vidoer og bilder helt tilbake til mai 2007 som treneren hadde tatt. Ungdommene ble blant annet filmet uten klær og i seksuelle situasjoner.

I retten ble det vist bilder av mannen da han monterte knaggen i garderoben. Kameraet hadde bevegelsessensor, og ble hengt oppsiktsvekkende langt nede på veggen.

SPIONKLOKKER: Mannen brukte blant annet slike klokker til å filme tenåringene. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Mannen skal også ha tatt i bruk flere klokker med skjult kamera til å filme jenter og gutter helt ned i 14-årsalderen.

– Tillitsbrudd

32-åringen forklarte at målet var å skaffe video av personer han var tiltrukket av.

– Det gjaldt både jenter og gutter i ungdomsskolealder, forklarte han.

I tillegg til fysiske kameraer, brukte treneren et dataprogram for å få tilgang til telefoner og datamaskiner til ungdommene. Politiet beslagla flere tusen bilder og skjermbilder.

I dommen heter det at hans rolle som trener, gjør saken ekstra alvorlig.

«Det lange tidsrommet den straffbare virksomhet har pågått, samt det store antall fornærmede er klart skjerpende momenter ved straffutmålingen. At de aller fleste av de fornærmede var under 18 år er også skjerpende. For de mange som så opp til tiltalte som ungdomsleder og håndballtrener innebærer handlingene hans et grovt tillitsbrudd», heter det i dommen.

Den tiltalte mannen godtar straffen på to års fengsel.

– Han er lettet over at det er over, og kommer ikke til å anke dommen, sier mannens forsvarer, Mats Opshaug, til TV 2.