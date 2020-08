Dette vet vi om politiets beviser

Den 28. april ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen (68). Han har hele tiden nektet straffskyld.

Politiet fikk tingrettens medhold i å varetektsfengsle milliardæren, men Hagen anket kjennelse til lagmannsretten, som mente at bevisene ikke holdt. Dermed ble han løslatt etter elleve dager i varetekt.

Siden har politiet etterforsket saken med uforminsket styrke i over tre måneder.

I juni gikk de til retten med nye beviser for å få tillatelse til å ransake Hagen-ekteparets hytter. Da mente tingretten igjen at det forelå skjellig grunn til mistanke mot milliardæren.

Men hva er det politiet mener å ha som beviser og indisier på at Hagen har drept eller medvirket til å drepe kona si?

TV 2 kjenner ikke hele bevisbildet i saken, men basert på flere sentralt plasserte kilder kan vi presentere innholdet i mye av det politiet bygger drapssiktelsen mot Tom Hagen på.

Dro sent på jobb

Politiet har i avhør stilt gjentatte spørsmål om Tom Hagens morgenrutiner. Han dro senere på jobb enn vanlig denne onsdagsmorgenen 31. oktober 2018, noe politiet finner mistenkelig.

Klokken var mellom 09.10 og 09.15 da han parkerte bilen sin utenfor arbeidsplassen på Futurum Næringspark, sier Hagen selv. Videoovervåkning bekrefter dette.

Selv har Hagen forklart at han sov litt lenger fordi han og kona var på teater kvelden i forveien og kom sent hjem.

Tur til Kvitfjell

I et avhør allerede samme kveld som Anne-Elisabeth forsvant, oppga Tom Hagen til politiet at han og kona skulle reise til Kvitfjell, og at han ringte henne for å avtale tidspunkt for avreise.

Politiet sitter imidlertid på en SMS som Anne-Elisabeth Hagen sendte til et annet familiemedlem klokken 09.10, like før det siste sikre livstegnet.

Der skriver hun at turen var blitt utsatt til neste dag som følge av et planlagt møte i Lillehammer.

Anrop er borte

I avhør har Hagen sagt at han skulle ringe kona etter et møte på jobben, men at han av ulike årsaker ikke fikk ringt henne før lunsj. Teleloggen viser imidlertid at han ringte både klokken 10.06 og 10.07.

Samtidig er disse to anropene borte fra Nokia-telefonen til Tom Hagen, slik at det ikke er samsvar mellom hans egen anropslogg og teleoperatørens logg.

TV 2 er kjent med at Hagen sier det ikke er han som har fjernet anropene fra loggen. Totalt ringte Tom Hagen til kona si åtte ganger før han ifølge egen forklaring reiste hjem litt før 13.30 en gang.

Gikk forbi badet

Da Tom Hagen kom hjem, har han forklart at han gikk fra rom til rom og lette etter kona si. Politiet reagerer imidlertid på at det lille toalettet som ligger i tilknytning til inngangspartiet, var det siste rommet han sjekket.

ÅSTED: Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen (68) ble drept i sitt eget hjem i Lørenskog. Drapssiktede Tom Hagen nekter straffskyld og mener kona er bortført av ukjente gjerningsmenn. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

På en stol i gangen lå nemlig en hvit konvolutt, trusselbrevet og flere av Anne-Elisabeths personlige eiendeler. I tillegg var det slepespor som førte fra toalettet og helt ut i gangen. Et familiemedlem har forklart at det er vanskelig ikke å få øye på sporene selv om døra til toalettet er lukket.

Hagen hevder han ikke observerte sporene eller trusselbrevet før han hadde vært gjennom boligen og kom tilbake til gangen. Inne på toalettet fant Hagen klærne til kona.

Brukte lang tid

Fra Tom Hagen ifølge egen forklaring gikk inn døren sin, til han ringte politiets nødnummer klokken 14.08, gikk det omkring 35-40 minutter. Denne perioden er helt sentral for politiets etterforskning.

Fra hjemmet sitt ringte Hagen også til to av sine voksne barn, men han har i avhør ikke helt kunnet huske i hvilken rekkefølge han ringte politiet, barna og kona. Politiet mener uansett at perioden i hjemmet fremstår uoversiktlig.

Samtidig står det i trusselbrevet som lå i gangen, at kona ville bli drept dersom han kontaktet politiet. Hagen har forklart at han derfor ikke ringte politiet umiddelbart etter å ha lest brevet.

Hørte ikke konas telefon

Klokken 13.46, da han ikke fant Anne-Elisabeth i boligen, brukte Tom Hagen fasttelefonen til å ringe henne på nytt.

Konas iPhone ble funnet på et lite bord i tilknytning til boligens inngangsparti. Undersøkelser politiet har gjort av telefonen til Anne-Elisabeth, viser at ringelyden var på to tredels styrke, får TV 2 opplyst.

Likevel har Tom Hagen forklart at han ikke hørte konas telefon ringe. Ved hjelp av lydekspert Truls Birkeland har politiet undersøkt om den forklaringen kan stemme, noe de mener den trolig ikke kan gjøre.

Har funnet blodspor

Politiets krimteknikere ha funnet flere små blodspor i Sloraveien 4. Særlig ar de vært opptatt av noen bloddråper fra Anne-Elisabeth Hagen på veggen i en av trappene i huset.

Funnet har vært nøye analysert, og ifølge VG mener politiet at noen har forsøkt å vaske vekk blodsporet.

Samtidig har Hagen i avhør fått mange spørsmål om ekteparets vaskerutiner, og etterforskningen har avdekket at det mangler en vaskebøtte fra boligen, skriver avisen.

TV 2 har ikke fått disse opplysningene bekreftet.

Hagens skoavtrykk mangler

Gjennom etterforskningen har politiet brukt mye tid på å lokalisere skoavtrykk og identifisere eierne av avtrykkene. Blant annet har de funnet spor etter familiemedlemmer og venner.

Politiet har imidlertid ikke funnet noen relevante avtrykk fra Tom Hagen selv. I et dokument til retten har politiet skrevet at de finner dette mistenkelig, uten at TV 2 er kjent med bakgrunnen for dette.

Denne uken ønsket ikke politiet å svare på om de har identifisert eieren av Sprox-skoen i størrelse 45, som de tidligere i etterforskningen etterlyste offentlig.

Den aktuelle skoen har avsatt avtrykk som politiet mener det er naturlig å knytte til den kriminelle handlingen.

Konflikter i ekteskapet

Politiet har tidligere uttalt til TV 2 at de mener å ha funnet et drapsmotiv i Lørenskog-saken.

De har ikke villet si hva de mener motivet er, men TV 2 er kjent med at flere vitner har blitt stilt inngående spørsmål om samlivet til ekteparet Hagen.

Vitnene forklarer seg svært ulikt om sine inntrykk av ekteskapet. Mens noen forteller om ubetinget kjærlighet, har andre ment at Anne-Elisabeth hagen ønsket å skilles.

Også Tom Hagen selv har forklart seg i timevis om forholdet til kona. Han har i avhør omtalt henne som «verdens snilleste», og han har beskrevet ekteskapet som lykkelig. Skilsmisse har aldri vært et tema, ifølge Hagen.

Det er samtidig ubestridt at det fant sted en konflikt i ekteskapet på 90-tallet. Enkelte vitner mener at denne hyppig har blitt tema ved senere anledninger, også i nyere tid.

– All den tid Anne-Elisabeth Hagen er forsvunnet, og ektemannen er siktet i saken, er det naturlig for politiet å kartlegge ekteskapet. Av hensyn til etterforskingen og lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke kommentere dette nærmere, sa politiadvokat Haris Hrenovica til TV 2 nylig.

Ektepakten, som ville sikret han så å si alle verdiene ved en skilsmisse, har også vært tema i Hagens avhør med politiet.

Politiet har også funnet separasjonspapirer signert av Anne-Elisabeth Hagen, men ikke av ektemannen, ifølge VG, som skriver at papirene ble funnet etter pågripelsen.

Krangler i avhør

Overfor retten har politiet også vist til Tom Hagens samarbeidsvilje som mistenkelig. De mener han var utfordrende å samarbeide med i tiden da han hadde status som fornærmet i saken.

Milliardæren stilte opp i flere avhør, men politiet skal ha opplevd han som både tverr og kverulerende. Hagen har blant annet nektet å signere et eneste avhør.

Hagen viste i avhør frustrasjon over å bli konfrontert med ting han mener var irrelevante for saken, blant annet de eldre konfliktene mellom han og kona. Han liker dessuten dårlig hvordan politiet har oppsummert avhørene av ham.

I tiden fra forsvinningen høsten 2018 til pågripelsen våren 2020 skrev Tom Hagen også flere notater.

I disse lanserer han flere mulige teorier om hva som kan ha skjedd med kona, han forteller om det han mener er mistenkelige observasjoner, og han spiller inn navn på personer som han mener politiet bør se nærmere på.

– Tom Hagen har gitt en rekke innspill til politiet. Hans hensikt har utelukkende vært å hjelpe politiet i deres arbeid. Jeg er – for å si det forsiktig – betenkt over hvordan politiet har benyttet dette materialet i ettertid, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden.

Holden ønsker ikke å kommentere saken for øvrig. Han viser samtidig til at han har taushetsplikt og derfor er avskåret fra å kommentere detaljer.

Etter at ektemannen ble siktet, uttalte politiet at de ikke tror det har skjedd en bortføring, og at det ikke har eksistert en reell forhandlingsmotpart. Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en planlagt villedning.

Tom Hagen er imidlertid overbevist om at kona er bortført.