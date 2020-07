Derfor er Mary Trump i krangel med resten av familien

I boka «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man», som er ventet å snart være i butikkhyllene, retter Mary L. Trump hardt skyts mot sin onkel, USAs president Donald Trump, og resten av familien.

Men selv om hun tidligere har kritisert familien og familieoverhodet, har hun helst unngått offentligheten under Donald Trumps tid som president. Nå har flere avisredaksjoner satt seg ned for å kartlegge hvem kvinnen som hevder å være den som avslørte Donald Trumps økonomiske historie for New York Times er.

I sitt siste store intervju, som hun gjorde med The New York Daily News i slutten av år 2000, uttalte hun:

– Mine tanter og onkler burde skamme seg. Men jeg er sikker på at de ikke gjør det.

Kraftig arvestrid

Mye av det som er kjent av familiekrangelen ble kjent i etterkant av søksmålet Mary Trump og hennes bror gikk til i år 2000, da de ifølge New York Times oppdaget at en endring i testamentet til familieoverhode Fred Trump. For selv om hvert barnebarn fikk 202.000 dollar hver, følte de seg snytt ettersom det var lagt inn at deres far ikke ville få sine 20 prosent, slik som de andre av hans barn fikk.

Mary Trump er datter av presidentens eldste bror, Fred Trump junior, som døde av et hjerteinfarkt relatert til alkoholproblemer i 1981. Han var da 42 år gammel, og ble i det nye testamentet spesifikt skrevet ut.

Ifølge Forbes har Mary Trump mislikt sin onkel og store deler av resten av familien i flere tiår, og hun skal ha blitt gjengjeldt med lignende følelser. Da arvesaken gikk for retten anklaget hennes tante henne og broren for å være fraværende som barnebarn. Ifølge rettspapirer referert til av New York Times skapte hun også stor irritasjon for sin bestefar, som sto i sentrum i arvesaken, som skal ha sett på henne som respektløs, deriblant for å bruke en «løstsittende genser» han ikke likte under en julefeiring.

Hemmelig avtale

I sin tid som president har Donald Trump flere ganger nevnt sin bror, blant annet når han har snakket om tiltak for å bekjempe USAs rusproblemer, skriver BBC. Han har også uttalt at han angrer på at han fikk broren til å begynne i familiebedriften.

– Jeg angrer på at jeg la press på ham. Jeg tror feilen var at vi trodde at alle ville like det. Det er den store feilen, uttalte han til The Washington Post i fjor.

Ifølge New York Times så presidenten ned på sin bror som følge av alkoholismen, og skriver også at tidligere familieoverhode Fred Trump senior hatet Marys mor. Ifølge avisa mente han at det var hun som var årsaken til sønnens dødsfall.

– Han mislikte deres mor kraftig. Han følte moren var årsaken til Freds vansker, har Donald Trump tidligere fortalt i en rettshøring.

Til slutt kom Mary Trump og resten av familien til en avtale i arvestriden, men ifølge New York Times har den vært hemmelig, og hun har holdt seg til den i nær 20 år.

I sammenheng med boklanseringen er hun anklaget av familien for å bryte avtalen de gjorde i etterkant av arvestriden, og Trump-familien har gjort mye for å stoppe lanseringen. Forfatteren mener på sin side at hemmeligholdet ikke lenger er gjeldende, og at avtalen er basert på økonomisk svindel. Hun mener de underspilte hva familieformuen faktisk var verdt.

Det er blant annet ventet at hun i boken vil si at det var hun som sørget for å gi New York Times adgang til sin bestefars skattepapirer som resulterte til en prisvinnende kartlegging av presidentens økonomiske historie, skriver People.

Psykologutdannet

Ifølge New York Times bor 55-åringen i dag på Long Island den amerikanske delstaten New York. Hun tok først en utdanning i engelsk fra Columbia University, før hun tok en master og så en doktorgrad i psykologi. Hun har blant annet bidratt på en bok om schizofreni tidligere, skriver Forbes. Ifølge forlaget hennes har hun en datter.

I tillegg har hun også fremmet seg selv som livsstilsveileder på sin LinkedIn-profil, og reklamert for et firma hun startet i 2012.

Reagerte på valgnatten

En Twitter-profil i Mary Trumps navn, som er registrert i 2012, og som bruker profilbildet av henne som er tatt i anledning boken hennes, reagerte kraftig i en melding da det ble klart at Donald Trump vant valget i 2016.

– Dette er en av de verste nettene i livet mitt, skrev profilen da.

Den samme profilen har tidligere også rost Trumps daværende motstander, Hillary Clinton, opp i skyene, skriver BBC.

Mary Trumps bror, som var med på søksmålet i år 2000, er ifølge New York Times i mot boken hennes.