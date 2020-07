Her filmer mannen sin egen råkjøring i hele 201 km/t

Den hasardiøse bilturen fant sted på E136/E39 på Ørskogfjellet i Møre og Romsdal i mai i fjor. Fartsgrensa på stedet er 80 km/t, men med lånt Mercedes fra arbeidsgiveren ga 20-åringen bokstavelig talt bånn gass og nådde en toppfart på 201 km/t mens han spilte «Lookin' out my back door» med Creedence Clearwater Revival på full guffe.

EUROPAVEI: Her i Skorgedalen på Ørskogfjellet skjedde den groteske råkjøringen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Han kikket heldigvis ikke ut bakdøra, men filmet utrolig nok råkjøringen med sin egen mobiltelefon.

I Sunnmøre tingrett fikk mannen et fradrag i farta på 21 km/t.

– Selv om speedometeret ikke er kontrollert av politiet, finner retten at en hastighet på 180 km/t er bevist utover rimelig tvil. Retten viser til at man har å gjøre med et digitalt speedometer og at filmen som ble fremvist i retten gir klart inntrykk av at tiltalte kjørte med særdeles høy hastighet, heter det i dommen.

Tilfeldig avslørt

Tingretten feller en nådeløs dom over hendelsen.

– Han har dermed opptrådt svært uforsvarlig under kjøringen og med betydelig fare for tiltalte og andre trafikanter, heter det i dommen fra Sunnmøre tingrett.

Det var under etterforskningen av en voldssak at politiet beslagla mannens mobiltelefon og kom over klippet med råkjøring, som han nå er straffet for.

FORSVARER: Knut-Asbjørn Solevåg. Foto: Stian Lysberg Solum

– Min klient har lagt alle kort på bordet og er veldig lei seg for at han falt for fristelsen å kjøre så fort, sier mannens forsvarer, advokat Knut-Asbjørn Solevåg til TV 2.

Trygg Trafikk er rystet over råkjøringen og mobilvideoen.

– Det er å leke med livet, både eget liv og alle andre som er i trafikken sammen med ham. Vi synes selvfølgelig at det er trist og beklagelig at noen gjør noe slikt. både fordi farta er høy og i tillegg så filmer han med en håndholdt mobil som gjør at oppmerksomheten mot selve kjøringen er redusert, sier kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg i Trygg Trafikk til TV 2.

SJOKKERT: Ingrid Trømborg i Trygg Trafikk.

Selvkontroll

Hun sier skadepotensiale er enormt hvis det skjer en ulykke i slike hastigheter.

– Det er voldsomt stort! Det skal bare en veldig liten feilvurdering fra hans side eller en liten overraskelse rundt neste sving før dette har endt med dødsulykke, mener Trømborg.

Trygg Trafikk er opptatt av selvkontrollen til unge sjåfører.

– Det er viktig at unge gutter utvikler selvkontroll og ikke går inn i fristelser de møter fordi de vet at konsekvensen blir alvorlig. Den evnen utvikles over tid og litt senere hos unge gutter enn andre. Med tid håper vi at de fleste lærer seg å tolke risikoen i trafikken på en bedre måte enn dette her, sier Ingrid Trømborg.

Mannen er dømt til ubetinget fengsel i fem måneder for voldsbruk og råkjøring. Dette er en tilleggsdom til en tidligere sak fra tingretten i desember i fjor. Ifølge dommen utgjør råkjøringen isolert sett en fengselstraff på vel to måneder.

Mannen er også fradømt retten til å ha førerkort i 41 måneder.

Den domfelte sunnmøringen er via sin forsvarer gjort kjent med at filmen blir offentliggjort.