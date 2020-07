Nye reiseregler fredag – bransjen håper på Hellas og Tyskland

Fredag presenterer regjeringen det nye kartet som viser hvilke land vi nordmenn kan reise til uten karanteneplikt ved hjemkomst. Turister fra disse landene kan også fritt reise inn i Norge. De nye bestemmelsene gjelder fra 15. juli.



Hellas åpnes antagelig: Snart kan du kanskje ta lunsjen din her igjen. Foto: Dag Stamnes

Turoperatørene Apollo og TUI er nå så sikre på at Hellas blir åpnet fra 15. juli at de har satt opp charterfly til Kreta og Rhodos neste helg.

– Vi har store forhåpninger til at de åpner opp. Det har også våre nordiske naboer og andre land gjort, så vi forventer at også Norge gjør det samme.

Det sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI. Hun presiserer at de innretter seg etter myndighetenes reisebestemmelser, og vil kansellere turene dersom det ikke blir åpnet for reiser til Hellas, eller landet blir stengt senere. Kundene vil i så fall få pengene tilbake.

Norsk reiseliv håper på Tyskland

Tyskland er et annet land det kan bli åpnet for, der er smittetallene i forhold til folketallet gunstige, mener NHO reiseliv.

– Danmark og Tyskland ligger nå likt på WHOs smittestatistikk, det bør love godt for at tyskerne får komme til Norge, sier Kristin Krohn Devold, som er administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Norsk reiseliv håper på Tyskland: Værøy i Lofoten er blant stedene som kan få tilbake tyske turister. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Reiselivsbedriftene her hjemme venter spent på fredagens beslutning, tyske turister er svært viktige for bransjen, særlig i Nord-Norge. Mange tyskere har beholdt sine bookinger her for overnatting i sommer, i håp om karantenefri innreise, forteller Devold.

Sverige blir neppe åpnet

Norske myndigheter legger vekt på at det skal vært lavt smittetrykk i landene som åpnes fra 15. juli. Hellas, Tyskland og Kroatia er dermed blant landene som etter smittestatistikken ligger best an til å bli åpnet, i motsatt ende av skalaen ligger Storbritannia, Portugal, Spania og Sverige.

Danmark åpner mye, Finland er mer restriktiv

Sist torsdag uttalte FHI til TV 2 at det er vanskelig å se for seg at det blir åpnet for karantenefrie reiser til vårt naboland i ukene som kommer.