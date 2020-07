Johnny Depp med sterke anklager mot kona

Tirsdag møtte filmstjernen Johnny Depp (57) opp i London i forbindelse med rettssaken mot den britiske tabloidavisen The Sun. Han har saksøkt avisas utgiver News Group Newspapers (NGN) etter at han i en artikkel for to år siden ble anklaget for å slå ekskona, skuespilleren Amber Heard (34).

I artikkelen skrev avisa at de hadde store bevismengder på dette.

Ifølge The Guardian er det ventet at rettsaken vil være i omtrent tre uker. Allerede første dag kom Depp med en rekke sterke anklager i det som har utviklet seg til en krangel mellom dem om hvem som har mishandlet hverandre.

Anklager hverandre

Blant annet spriker forklaringene deres om hva som skjedde under et besøk i Australia i 2015. Heard mener hun ble holdt som gissel i tre dager, mens Depp på sin side sier at hun skadet fingeren hans da hun kastet flere vodkaflasker på han.

– Amber hevder at jeg gjennom disse dagene utførte det som høres ut som tortur og annen mishandling, uttalte Depp.

Depp forklarte også at han skjønte at ekteskapet var over da han fant bæsj i senga si. Det anklager han Heard, eller «muligens en av vennene hennes», for å stå bak. Ifølge Sky News har Heard beskrevet hendelsen som «en uskyldig spøk».

Innholdet i et lydopptak ble også lest opp, der Heard omtaler Depp for å oppføre seg som en «jævla baby» etter at hun skal ha slått ham.

– Det er fordi du starter fysiske krangler, svarte Depp da, ifølge opptaket.

– En side lyver ekstraordinært

Begge to avviser å ha mishandlet den andre. Heard søkte om å skille seg fra Depp i 2016. Skuespillerne, som møtte hverandre under innspillingen av filmen The Rum Diary i 2011, hadde da vært gift i 15 måneder.

– Hun har forsøkt å komme seg videre i livet. Det er Johnny Depp som har sørget for denne saken mot en britisk avis, og har dratt henne til Storbritannia for å gi beviser om de mest opprørende øyeblikkene i livet hennes, uttalte en talsperson for Heard i forkant av rettsmøtet tirsdag.

Samtidig opplyser hun om at Depp ble ilagt besøksforbud som følge av vold mot henne i 2016. Det er tidligere blitt publisert bilder av henne med blåmerker og skader i ansiktet.

57-åringen erkjente tirsdag at han noen ganger har utvist sinne med «destruktiv oppførsel», men understreket at det ikke betyr at han har et sinneproblem.

Depps advokat, David Sherborne, forteller at avstanden mellom hva Heard og Depp hevder har skjedd er ekstraordinær.

– Det er det som definerer denne saken, og det er ikke noe skikkelig plass for en mellomting her. En side lyver helt åpenbart, og på ekstraordinært vis, sier han.