Guardiola spår rotterace om tittelen – drar frem uventet joker

Manchester City tar imot Newcastle på Etihad onsdag kveld i en kamp som ikke betyr allverden for noen av lagene.

City-manager Pep Guardiola har i hvert fall begynt å tenke på neste sesong, og han tror den blir helt annerledes enn den inneværende.

Tror på Solskjær – og Mourinho

I skrivende stund leder Liverpool serien med 23 poeng og er allerede kronet seriemester, men Pep tror at flere lag vil gi scouserne kamp til døren om tittelen neste sesong. Blant annet Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, og – kanskje mer overraskende – José Mourinhos Tottenham.

– Neste sesong tror jeg det vil bli flere lag involvert. Jeg tror Manchester United vil være med der. Chelsea også. Og Tottenham. Jeg så kampen mot Everton og la merke til at mentaliteten til spillerne var slik vi kjenner den fra tidligere lag under José Mourinho. De er der allerede, sier Guardiola.

Tottenham ligger for øyeblikket på en skuffende 8. plass på tabellen, og har til gode virkelig å få det til å svinge under Mourinho. Kampen mot Everton endte med en knepen Spurs-seier, men vil nok bli best husket for at Heung-min Son og Hugo Lloris røk i tottene på hverandre.

Og kanskje var det nettopp dette opptrinnet Pep også merket seg; Mourinho var i hvert fall svært fornøyd.

– Det er vakkert. Sannsynligvis er det et resultat av våre møter. Jeg synes ikke spillerne er kritiske nok med seg selv. Jeg synes de skal kreve mer av hverandre, sa Mourinho etter kampen.

Guardiola er ikke den første til å nevne Solskjærs United som en potensiell tittelutfordrer. TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror også Manchester United kan bite fra seg neste sesong.

– De har matchet Liverpool i én kamp og har gjort det bra mot Tottenham og Manchester City. Hvis de da i tillegg kan ta seg greit av de dårligere lagene, er de en tittelutfordrer, sa Stamsø-Møller i forbindelse med en sak om Bruno-tabellen.

Mener City og Liverpool har endret ligaen

Etter å tenkt seg litt om, nevner også Guardiola Arsenal og Leicester som potensielle utfordrere.

– Det er derfor denne ligaen er annerledes enn de andre, for her har du fem, seks, syv lag som kan vinne serien. I andre land er ikke det mulig. I Spania er det er tre lag, i Tyskland to, to-tre i andre land, men her er det seks. Det er det som gjør denne ligaen så bra.

City-manageren mener hans eget lag og Liverpool har endret ligaen.

– Det vi gjorde de to forrige sesongene, og Liverpool har gjort forrige sesong og denne, viser at det er ikke lenger slik at alle kan slå alle. Vi endret det, Liverpool og Man City.

– For å vinne serien nå, så tror jeg at du alltid må ha mer enn 90 poeng. Du må gå langt, de må tape svært få kamper for å bli seriemester, det er i hvert fall sikkert. Jeg tror ikke du kan bli seriemester med 80 eller 85 poeng de neste årene.