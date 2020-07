Fikk falsk anmeldelse på seg – men han vil ikke hjelpe politiet med å felle kvinnen

Tidligere i år gikk en video av møtet mellom Amy Cooper (41) og den 57 år gamle fuglekikkeren Christian Cooper viralt. Kvinnen, som ringte politiet da hun ble bedt om å ta hunden i bånd, ble i etterkant av hendelsen anklaget for å opptre rasistisk.

I videoen sier kvinnen til politiet at en afroamerikansk mann truer henne på livet. Hun har senere mistet jobben som følge av seansen, som skjedde i Central Park i den amerikanske storbyen New York, og i etterkant av at hun anmeldte mannen for truende oppførsel, har distriktsadvokat Cyrus R. Vance Jr. svart med å sikte henne for falsk anmeldelse.

Hun kan få opp til ett år i fengsel om hun blir funnet skyldig.

– Hennes rasistiske oppførsel kunne fått stygge følger for en svart mann. Jeg er glad dette får konsekvenser for henne, skriver borgermester Bill de Blasio på Twitter.

– Uten meg

Men ifølge New York Times er ikke Christian Cooper interessert i å hjelpe politiet og påtalemyndigheten med dette, og viser til at hun blant annet har mistet jobben for opptrinnet.

– På en side har hun allerede betalt en dyr pris. Er ikke det nok for å skremme andre? Å påføre henne mer lidelse virker overflødig, sier han til avisen.

Samtidig uttaler han at han viser forståelse for at saken også har en prinsipiell side.

– Så om distriksadvokaten føler at han må føre en sak, så bør han fortsette. Men det får gjøres uten meg, sier han videre.

Blandede reaksjoner

Avgjørelsen til 57-åringen har møtt blandede reaksjoner fra afroamerikanske miljøer og grupper som kjemper for endringer i det amerikanske rettssystemet, skriver New York Times.

Avisen skriver at videoen skapte mye sinne, ettersom den var et eksempel på hverdagsrasisme som kan få store konsekvenser.

– Om politiet virkelig trodde hun var under angrep, så kunne de møtt opp med våpnene fremme, og hun ville være eneste vitne til saken. Foruten den videoen, som ikke nødvendigvis hadde blitt kjent, sier jusprofessor Gloria J. Browne-Marshall ved John Jay College of Criminal Justice til avisa.

– Dette handler ikke bare om Christian Cooper. Lokalmiljøet har blitt rammet av Amy Coopers handlinger. For å fikse dette, trenger New Yorks borgere at hun har sin dag i retten, selv om Christian Cooper er et motvillig vitne, sier hun videre.

Ifølge Alvin Bragg, som er jusprofessor ved New York Law School, er videoen av hendelsen nok til å få kvinnen dømt, og indikerer at fornærmedes forklaring nok ikke er nødvendig.

– Det er en falsk, klagete tone, og hun legger strategisk trykk på rase, sier han.

– Hun spiller på dype historiske problemer i landet vårt, og legger trykk på de ordene, for hun vet effekten den kan ha for dem som lytter, sier professoren videre.

Unnskyldte seg

Amy Cooper har tidligere bedt om unnskyldning for hendelsen, og sagt at hun angrer på måten hun oppførte seg på.

– Jeg tror bare jeg ble redd. Jeg var alene i parken og visste ikke hva som skjedde, uttalte hun da til CNN.

Da uttalte hun også at det heller ikke var rasistisk motivert.

– Jeg mente aldri å såre han eller noen i det afroamerikanske samfunnet, sier kvinnen til CNN.

Hennes advokat uttaler til New York Times at de er uenige med distriktsadvokatens anmeldelse.