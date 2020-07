Flytekniker møtte med promille på jobb

Flyteknikeren hadde 1,12 promille da han skulle foreta teknisk kontroll av et fly fra Wizz Air.

Ungareren i 50-årene er tiltalt for brudd på luftfartsloven, etter at han skulle foreta teknisk sjekk av et fly på Torp flyplass i Sandefjord 29. januar i år.

Flyet var en Airbus A 320 fra Wizz Air som skulle fly til Riga i Lativa.

– Det var ansatte på flyplassen som fattet mistanke om at mannen var påvirket og kontaktet politiet. Vi har nulltoleranse for rus, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef Tine Mathisen på Torp Sandefjord lufthavn til TV 2

Erklært uønsket

Hun understreker at flyteknikeren aldri fikk påbegynt den tekniske kontrollen av flyet, og at sikkerheten til flypassasjerene og mannskap hele tiden var ivaretatt.

– Det er trygt å fly. Vi er veldig fornøyd med at vi har rutiner som gjør at slike forhold blir oppdaget og varslet til politiet, sier Mathisen til Sandefjords Blad som omtalte saken først.

Mekanikeren er ikke ansatt i Wizz Air, men i et selskap i Norge, som Wizz Air kjøper flymekanikertjenester hos. Han er erklært uønsket på Torp etter denne hendelse.

Suspendert

– Han ble også umiddelbart suspendert fra Wizz Air sin side, opplyser Mathisen.

Straffesaken mot ungareren kommer opp i Vestfold tingrett i Larvik 8. september. Mannens forsvarer har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.