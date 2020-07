Truer med å publisere navnet på alle som spør om sex

Pariyathida Budkan har vært massør i 16 år, og driver massasjestudioet Sabai Thai Massage i Østre Toten.

– Jeg liker jobben min, og de fleste kundene er veldig hyggelige. Jeg driver med aromaterapi, fotmassasje og behandler generelt personer som har vondt i kroppen, sier hun til TV 2.

I løpet av de ni årene Budkan har jobbet med massasje i Norge, har hun imidlertid hatt flere kunder som har misforstått hva Budkan faktisk jobber med.

– Det er flere som spør om «happy ending». En person spurte om jeg kunne massere skrittet hans med olje. Da jeg sa at det er noe vi ikke driver med her, svarte han: «Men jeg har jo fått det et annet sted».

– Da kastet jeg han ut, sier massøsen.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte denne saken.

Publiserer navn

I februar delte Budkan et Facebook-innlegg hvor hun lufter ut frustrasjonen sin om temaet.

«Nå er det igang igjen. Spørsmål om massasje i naken tilstand er ikke akseptabelt hos meg. Jeg minner om at politiet blir kontaktet hvis dette skjer. Jeg er seriøs i mitt yrke og krever anstendig bekledning, og at kundene dekker til kroppen med håndklær under massasje. Vær snill og vis respekt.»

Budkan forteller at hun nå vil publisere navnet på alle som ber om seksuelle ytelser.

– Jeg kommer til å publisere navnene deres på min Facebook-profil. Jeg tror det kan hjelpe, sier hun.

Massøsen sier at hun har fått mange positive tilbakemeldinger fra kundene sine om tiltaket.

– Skadelig

Kjetil Prestesæter er styreleder i Norsk massasjeforening, en organisasjon med 185 medlemmer.

– I utgangspunktet er det ingen av våre medlemmer som selger sex. De har meldt seg inn hos oss fordi de vil arbeide med helse og massasjeterapi. Vi er veldig tydelige på at sexarbeid ikke er akseptabel virksomhet hos oss, sier Prestesæter.

FORTVILER: Kjetil Prestesæter. Foto: Norges Massasjeforening

Han sier videre at foreningen ikke har mulighet til å kontrollere alle medlemmene, men at de heller ikke har opplevd at det har kommet frem at noen medlemmer i foreningen har solgt sex.

Dårlig rykte

Prestesæter erkjenner at det er skadelig for massasjebransjen at noen massasjestudioer også selger sex.

– Veldig mange av de som selger sextjenester kaller seg for massører, og bruker det som et dekknavn. Det er veldig skadelig for bransjen.

Styrelederen forteller videre at han tror at en av årsakene til at regjeringen vil fjerne momsfritaket for alternativ behandling, er nettopp fordi at folk blander sammen begreper. De som er i massasjebransjen er ikke nødvendigvis massører, sier han.

Prestesæter mener også at det spesielt er én gruppe som skaper forvirring om massasjebransjen.

– De som i størst grad lager misforståelsene tilhører din faggruppe, mediebransjen. De skriver bare om massasje når politiet har gjennomført en razzia på et bordell som utgir seg for å drive med massasje, sier han til TV 2.

Misoppfatning

Budkan tror hun vet hvorfor flere norske kunder forventer sex hos massøsen.

– Det kan være at de har disse forventningene fordi det er lett å få tilgang på sex i Thailand. Der finnes det puber og utesteder hvor man kan få kjøpt sex, det kan man også ved noen massasjestudioer.

Hun sier også at hun kjenner til at andre massører i Norge har inkludert seksuelle tjenester i massasjetimen.

– Det er noen kvinner som jobber med det i Thailand, og som kommer hit for å tjene mer penger. Jeg vil si til dem at de heller burde gjøre som meg. Jeg er lykkelig i jobben min.

Uhyggelig

Ved et annet tilfelle skal en kunde ha kledd av seg inne på massasjerommet, til tross for at Budkan hadde bedt han om å beholde undertøyet på.

– Når jeg opplever noe ubehagelig, så har jeg heldigvis noen jeg kan prate med om det. Da snakker jeg med mannen min, eller med noen av vennene mine.

Det siste året har det kommet frem at det har blitt solgt sex ved tre massasjestudioer i Innlandet, ifølge OA.

Budkan sier at det bidrar til å ødelegge massasjeyrkets rykte.

– Det er ikke særlig hyggelig å si at man driver med thai-massasje, når folk tror at man driver med salg av sex.