2020 er det store året for nye bilmerker i Norge. Ett av de er BYD. De kommer med et bredt utvalg av elektriske personbiler, varebiler og lastebiler.

BYD er for mange av oss nordmenn et relativt nytt og kanskje ukjent bilmerke. Men fakta er at selskapet er verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøyer. Altså elbiler og ladbare hybrider.

Forleden fortalte vi om den romslige og velutstyret familie-SUV-en BYD Tang EV med firehjulstrekk, som snart er klar for Norge. Den kan nok vise seg å bli brysom for konkurrentene.

Typisk håndverker-bil

BYD eTP3 har topphengslet bakdør, to skyvedører og kan laste 920 kilo.

Men BYD her mer på gang og det allerede i år. Nemlig varebilen BYD eTP3.

eTP3 er er en 3,5 kubikks, toseters varebil som blant annet har topphengslet bakluke og skyvedører på hver side. Nyttelasten er 920 kilo og dette er en typisk håndverker-bil, for snekkere, gartnere, rørleggere også videre. Eller til varetransport ut og inn byer med nullutslipp-soner.

Rekkevidden ikke endelig fastsatt

Slik ser den nye varebilen til BYD ut innvendig.

Rekkevidden er oppgitt til 360 kilometer, etter den gamle og altfor optimistiske NEDC-målemetoden. De mer realistiske WLTP-tallene foreligger ikke ennå. Men vi bommer neppe mye om vi tipper på at den reelle rekkevidden vil ligge rundt, og kanskje litt over, 300 kilometer.

Batteriet er på 50,6 kWt og ladesystemet er en 40 kW DC lader i CCS2-standard. Den skal kunne lade fra 30-80 prosent på rundt 30 minutter.

Prisen på BYD eTP3 er 324.900 kroner og den kvalifiserer til 50.000 kroner i ENOVA-støtte. Bilen skal etter planen komme til Norge mot slutten av inneværende år.

Men det stopper ikke der. BYD vil også kunne tilby ulike andre elektriske yrkesbiler, slik som 7,5-tonns lastebilen T5 og den enda større T8, med 19 tonn totalvekt. Begge disse vil være på plass i Norge i løpet av neste år.

