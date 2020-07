Torild tok med familien til Kroatia: – Nå krysser vi fingrene

Fredag har regjeringen varslet pressekonferanse, og da vil vi trolig få vite hvilke land nordmenn kan reise til i sommer uten å måtte i karantene.

Redaktør i magasinet Reiselyst, Torild Moland, har allerede reist til Kroatia sammen med mann og barn.

– Det var veldig rart å reise, det var nesten tomt på Gardermoen, men det var veldig hyggelig å komme ned hit. Vi føler oss veldig velkommen og ønsket, sier hun til TV 2 fra Split i Kroatia.

Mulig karantene

Moland sier de tok sjansen på å reise, selv om de eventuelt risikerer en 10 dagers karanene når de kommer hjem.

TOMT: Her er hele familien på Oslo Lufthavn før avreise. Der var det tommere enn vanlig. Foto: Privat

– Det var nå vi hadde ferie, så vi tok sjansen. Vi kommer hjem etter at de nye reiserådene kommer, og Danmark har åpnet for Kroatia, så vi har troen på at Norge gjør dette også. Vi krysser fingrene, sier hun.

Moland er også tydelig på at dersom de må i karantene, så gjør de det.

– Da får vi bare holde oss inne i 10 dager og bestille mat fra kolonial.no, det går fint, sier hun.

Samme regler

Moland forteller også at de i Kroatia har mye av de samme smittevernreglene som i Norge.

– Vi må holde en meters avstand på buss og den slags. Vi har også valgt å leie et hus, så vi ikke blir liggende ved siden av andre langs bassengkanten. Vi drar heller ikke på barer sent på kvelden, bortsett fra det er ting stort sett som vanlig, sier hun.

MUNNBIND: På flyet måtte munnbindene på. Foto: Privat

– Forberedt

Hun sier hun tror mange nordmenn sitter klare og venter spent på Erna Solbergs pressekonferanse fredag.

Det samme tror Terje Berge, kommersiell direktør hos Finn.no.

SOMFYLT: Vel framme nyter familien late dager ved bassenget. Foto: Privat

– I sommer har vi hatt en vekst i søk på fly, men det er mest innenlands. Nå sitter nok folk og venter på rådene fra regjeringen. Vi er forberedt til fredag, og tror nok vi vil se en betydelig økning i antall søk og bestilte reiser da, sier han til TV 2.

Han sier de foreløpig har sett at Spania, ettefulgt av Tyrkia, Norge, Kroatia og Danmark så langt i år har fått flest søk hos dem.

– Det blir spennende å se hvordan ting blir etter fredag, sier Berge.