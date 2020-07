På dagen var familien samlet til grilling – på kvelden fikk faren telefonen fra politiet

9. juni begynte som en flott dag hvor familien var samlet til grilling, men endte i sorg for familien fra Drammen.

– Litt tidligere på kvelden sa Misagh at han skulle ut med kjæresten, og at han skulle komme tilbake dagen etter. Klokken 21 den kvelden fikk jeg en telefon fra politiet, forteller far Said Emami (55) til TV 2.

Emami hadde hørt om sønnens ulykke, og var allerede på vei til sykehuset.

MC: Misagh Emami elsket å kjøre motorsykkel. Bare én uke før ulykken prøvde han å selge sykkelen sin for å kjøpe seg en ny. Foto: Privat

– Politimannen spurte om jeg kjørte bil, og jeg svarte at jeg var på vei til sykehuset. De ba meg stoppe bilen, og det gjorde jeg. Da fortalte de meg at sønnen min var død, sier tobarnsfaren.

– Det eneste jeg husker er at jeg fikk sjokk. Jeg kunne ikke tro det var sant, forteller Emami om den forferdelige dagen.

Etter å ha fått den grusomme beskjeden, fortsatte Emami til sykehuset. Der fikk han se sønnen sin død på sykehussengen.

Sklei 50 meter

Misagh skulle kjøre fra Notodden til Drammen. Det er en strekning på rundt 70 kilometer.

Etter noen kilometer, mistet han plutselig kontrollen i en sving.

DØDSSVINGEN: I denne svingen mistet Misagh Emami livet sitt. Dagen etter var det fult av nære som ville ta farvel med 29-åringen. Foto: Privat

– Han sklir kanskje 50 meter og treffer autovernet. Da var han ferdig, han hadde ikke en sjanse til å overleve, forteller faren.

– Det er veldig vanskelig å beskrive følelsen vi har. Det er ikke rettferdig at barna skal dø før foreldrene, det skal være motsatt, sier tobarnsfaren.

Storebroren som alltid var der

Han minnes en storebror som alltid var der for andre.

– Han var en veldig hyggelig gutt som alle i Drammen visste hvem var. Når noen trengte hjelp, stilte han alltid opp. Han var en veldig hjelpsom gutt, sier Emami.

GLAD: Said Emami sammen med Misagh og lillebroren. De tre hadde et svært godt forhold. Foto: Privat.

Misagh hadde også en lillebror på åtte år. For den unge gutten har tapet av storebroren vært svært tungt.

– Lillebroren til Misagh går bare rundt og spør hvor storebroren er. Vi kan ikke svare annet enn at han er i himmelen. Lillebroren venter fortsatt på at han skal komme hjem igjen, men det gjør han ikke, sier tobarnsfaren.

Veien med høyest andel sommerulykker

Misagh Emami inngår i en dyster sommerstatistikk. E134, der han mistet livet, går gjennom Viken og Vestland. Av de lengre veiene, er denne den veien med høyest andel ulykker i sommermånedene.

SOMMERVEI: Av de lengre veiene er E134 den veien som har høyest andel av ulykkene i løpet av de tre sommermånedene. Foto: TV 2 / Grafikk

– Dette er hovedveien til flere ferie- og turistdestinasjoner, samt større hytteområder. Det er også veien som går fra øst til vest, sier Svein Ringen, fungerende avdelingsdirektør for Trafikksikkerheten i Statens vegvesen.

MYE TRAFIKK: En del av forklaringen til de høye ulykkestallene er at alle slags trafikanter ferdes på veien. Foto: Morten Skortveit

– I tillegg er dette en vei hvor nesten alle trafikanter ferdes. Alt fra biler, turister og tungtrafikk kjører på denne veien daglig, sier Ringen.

Statens vegvesen sier til TV 2 at de fortsatt ønsker at folk skal bruke veien, fordi det er mindre sjanse for alvorlige ulykker langs hovedveinettet.

Said Emami sier han bruker samme vei som sønnen hans døde på daglig. Han er veldig kjent med at veien er farlig.

– Det er en fin vei å kjøre motorsykkel på, men den er veldig farlig. Ikke kjør fort på denne veien, for det kan skje så fort.