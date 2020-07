Fotballryktene: Dortmund har gitt Manchester United overgangsfrist for Sancho

Borussia Dortmund har gitt Manchester United en overgangsfrist for når de kan hente stjerneskuddet Jadon Sancho. Den tyske klubben sier at overgangen må gjennomføres før 10. august. Det skriver Mirror.

Men Dortmund vil på ingen måte la 20-åringen gå for en billig penge og har gitt unggutten en prislapp på litt over 1 milliard kroner. Sancho er en av spillerne Ole Gunnar Solskjær ønsker seg mest denne sommeren. Den engelske vingen har selv lyst til å forlate Dortmund.

Manchester City og Juventus leder an i kampen om Wolverhampton-spiller Adama Traore. Det melder ESPN. Barcelona skal også være interessert i 24-åringen.

Barcelona skal være interessert i å signere Tottenhams Tanguy Ndombele og Ryan Sessegnon. Katalanerne skal være villig til å tilby både penger og spillere. Det hevder Evening Standard.

West Ham-manager David Moyes vurderer å hente Manchester United-spillerne Phil Jones og Jesse Lingard. Det skriver Independent. Solskjær håper selv å kunne renske stallen denne sommeren.

RAC1 hevder at Barcelona-president Josep Bartomeu mest sannsynlig ikke kommer til å resignere Neymar fra Paris Saint-Germain denne sommeren.

Chelsea-spiss Tammy Abraham har fortalt klubben at han vil ha en ny avtale verdt drøye 1,5 millioner kroner i uken. 22-åringen har to år igjen av kontrakten og har ventet med å ta en avgjørelse om sin framtid – for å se hva London-klubben gjør i sommerens overgangsvindu. Det skriver Times.

Chelsea leder an i kampen om tyske Kai Havertz. Flere storklubber skal være svært interessert i 21-åringen som har blitt verdsatt til litt over 1 milliard kroner av Bayer Leverkusen. Det melder Goal.