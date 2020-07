Bolsonaro tar hydroksyklorokin for å bli frisk

Brasils president Jair Bolsonaro er trygg på at han blir frisk av koronaviruset ved å ta antimalaria-medisinen hydroksyklorokin.

Bolsonaro testet positivt for koronaviruset tirsdag etter å ha nedtonet alvoret i koronapandemien i månedsvis og nektet å bruke munnbind.

Han sa han følte seg dårlig, hadde feber og kjente smerter i musklene, og at det ble tatt røntgenbilder av lungene hans.

Men senere sa han at han følte han seg bedre, takket være antimalaria-medisinen hydroksyklorokin. Han postet et bilde av seg selv på sosiale medier mens han tok tredje dose av medisinen.

Verken Verdens helseorganisasjon (WHO) eller eksperter på koronaviruset mener at hydroksyklorokin virker mot viruset, og tvert imot kan være farlig for dem som har hjerteproblemer.

USAs president Donald Trump sverget også til hydroksyklorokin og hevdet han tok medisinen i flere uker for å beskytte seg mot viruset.

(©NTB)