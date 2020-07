Her får reiselystne være med på en «flytur» helt utenom det vanlige

Etter flere måneder med reiserestriksjoner har flyplassen Songshan i Taipet i Taiwan begynt med autentiske reiseopplevelser for passasjerene.

Interessen rundt konseptet var det ingenting å utsette på. For på den første «reisen» var det hele 7000 personer som hadde meldt seg på. Dessverre for mange av dem var det kun 60 personer som ble valgt ut.

Den første «turen» ble gjennomført i forrige uke, ifølge Reuters.

Konseptet er enkelt. Du går gjennom passkontrollen, sjekker inn med et falskt boardingkort og deretter stiger ombord flytypen Airbus A330, skriver Reuters.

Da alle passasjerene har kommet ombord, viser personalet på flyet hvordan flyet blir desinfisert før avreise.

Etter «reisen», gikk passasjerene på tur og orden gjennom taxfree-terminalen og tollen før reisen avsluttes.

Av 7000 søkere ble 60 personer valgt ut til å være med på den falske reisen. Det er ventet at det vil arrangeres flere falske reiser. Foto: ANN WANG

Lenge siden for Tsai

48 år gamle Tsai fra Taipei sier ifølge Reuters at hun var én av de heldige som ble plukket ut til å ta det i den første falske flyreisen.

– Det er så lenge siden jeg har vært i utlandet. Før pandemien reiste jeg til utlandet to eller tre ganger i året. Det er så synd at jeg ikke har klar å reise i det hele tatt i år på grunn av koronapandemien, sier hun.

Vil dra nytte av koronaperioden

Wang Chih-Ching er nestleder ved flyplassen, og forteller at de ønsket å dra nytte av perioden man er inne i, og la folk få en følelse av det å reise utenlands.

– Dette er et tilbud for folk som aldri har reist utenlands før og for dem som virkelig vil reise, og som føler at de har sittet fast hjemme, sier han.

Flere falske flyvninger forventes å bli arrangert i løpet av de neste ukene.