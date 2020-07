Senatorer: USA har formelt trukket seg ut av WHO

Den demokratiske senatoren Bob Menendez i utenrikskomiteen er blant dem som sier dette i en Twitter-melding tirsdag.

– Kongressen har blitt underrettet om at POTUS offisielt har trukket USA ut av WHO midt i en pandemi, skriver Menendez, som er Demokratenes øverste representant i utenrikskomiteen.

– Å kalle Trumps respons til covid-19 kaotisk og usammenhengende er å underdrive. Dette vil ikke beskytte amerikanske liv eller interesser, men etterlate amerikanere syke og USA alene, fortsetter han.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

En ansatt i Utenriksdepartementet bekrefter ifølge CNN at beskjeden er overlevert FNs generalsekretær, og at den gjelder fra 6. juli 2021. Brevet skal være veldig kort, og skal ikke være mer enn tre linjer, sier en kilde til CNN.

USAs president Donald Trump sa i mai at han ville trekke landet ut av WHO og anklaget organisasjonen for å ha sviktet under pandemien. Han kunngjorde også at USAs midler til WHO skulle fryses.

Statsminister Erna Solberg (H) var første regjeringsleder som kritiserte beslutningen, ifølge Politico. Hun avviste Trumps påstand om at WHO er kontrollert av Kina og sa at presidentens beslutning er «feil svar» på bekymringer om WHO.

– Jeg håper vi kan få USA tilbake, sa Solberg i et intervju med Politico i juni.