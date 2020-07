Barcelona slipper å betale 650 millioner kroner

Det opplyste Barcelona på sitt nettsted tirsdag.

Santos mente at den spanske storklubben skyldte dem litt over 61 millioner euro i forbindelse med overgangen. Årsaken var at Santos var utilfreds med måten overgangen ble gjennomført på da Barcelona inngikk en forhåndsavtale med Neymar og betalte dessuten en del av kjøpesummen til blant annet spillerens far.

Men nå har Idrettens voldgiftsrett avvist kravet og dømt Santos til å betale Barcelonas sakskostnader på 200.000 kroner. Cas mener at Barcelona holdt seg innenfor regelverket som følge av at Santos og Neymar var enige om å gå hver til sitt, skriver klubben.

Offisielt kostet Neymar 57 millioner euro, men bare 17 av de millionene gikk til Santos. 40 millioner gikk til selskapet eid av Neymars far.

Brasilianeren ble tidenes dyreste spiller da han ble solgt til franske PSG for 222 millioner euro i 2017. Det tilsvarer omtrent 2,37 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

