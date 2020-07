Etterlyst person hentet hjem fra Spania

Politiet etterlyste to menn etter skyteepisoden på Ila i Trondheim. Den ene ble pågrepet i Danmark i romjula 2019, mens den andre ble pågrepet av spansk politi 4. mai. Sistnevnte er nå overlevert.

– Det er heldigvis veldig sjelden vi har saker som omhandler skyting på gaten i Trondheim. Når dette skjedde satte vi derfor inn store ressurser for å oppklare saken og få pågrepet de mistenkte. Vi er tilfreds med at det internasjonale politisamarbeidet ga resultater, og at han nå er på plass i Trondheim, sier Trygve Angen, politiadvokat og påtaleansvarlig ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Grunnen til at overleveringen har tatt så lang tid er reiserestriksjoner knyttet til koronasituasjonen. Mannen er en norsk statsborger i 20-årene med tilknytning til Skien, og har vært på flukt fra politiet i nesten fem måneder.

I 2019 ble Norge med i ordningen med europeisk arrestordre, som gjør det lettere å få overlevert personer som er etterlyst av norsk politi.

– Denne pågripelsen viser at det er vanskelig for kriminelle å gjemme seg unna. Politiet i Trøndelag har jobbet grundig med denne saken og vi håper å få avhørt ham så snart som mulig, sier etterforskningsleder Øyvind Jørgensen ved Trøndelag politidistrikt.