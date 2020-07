– Han ødela faren min, jeg kan ikke la han ødelegge landet mitt

Mary L. Trumps bok forteller ifølge New York Times og CNN om hvordan Donald Trump er et produkt av en «giftig» familie.

Donald Trumps niese Mary L. Trumps bok er snart på vei ut i butikkhyllene, og den er ventet å gi et lite flatterende bilde av den amerikanske presidenten og hans familie.

Boken heter «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man», som på norsk kan oversettes til «For mye og aldri nok: Hvordan familien min skapte verdens farligste mann».

Boken har vært forsøkt stanset, men gis ut 14. juli. Foto: Simon & Schuster via AP

Forlaget Simon & Schuster har tidligere uttalt at forfatteren i boken «forteller om et mareritt av traumer, destruktive forhold og en tragisk kombinasjon av forsømmelse og mishandling».

Selv omtaler hun familien som «giftig».

Hun er heller ikke nådig i beskrivelsene av onkelen. Ifølge New York Times skriver hun blant annet at det ville krevd «en skokk med psykologer og nevrofysiologiske undersøkelser» for å komme opp med en diagnose til den amerikanske presidenten.

– Donald har vært institusjonalisert i det meste av sitt voksne liv, så man kan ikke vite hvordan han ville utviklet seg, eller til og med overlevd, på egenhånd i den virkelige verden, skriver hun.

– Ødela faren min

Boken skal først gis ut 14. juli, men New York Times og CNN har allerede skrevet om hva som fremkommer i deler av den.

Blant annet tar den for seg hvordan Donald Trumps far Fred Trump Sr. skapte en giftig dynamikk i familien.

Donald Trumps niese Mary L. Trump har skrevet bok om slekten og sin onkel. Foto: Peter Serling/Simon & Schuster via AP

– Ved å følge eksempelet til min bestefar, og med medvirkningen, stillheten og passiviteten til søsknene sine, ødela Donald faren min. Jeg kan ikke la han ødelegge landet mitt, skriver forfatteren.

Mary L. Trump er datteren til Donald Trumps eldste bror, Fred «Freddy» Trump Jr. Han døde i 1981, av hjerteinfarkt som følge av alkoholisme. Han var da 42 år gammel.

Hun forteller i boken hvordan familien sendte faren alene til sykehuset den kvelden han døde, skriver New York Times.

Hun skriver også om hvordan faren kunne behandle sin eldste sønn svært dårlig. Blant annet trekker hun frem en hendelse hvor han skrek «Donald er verdt ti av deg», til Freddy Trump foran en rekke ansatte.

Stemte Clinton

Ifølge CNN skriver Trumps niese i boken at hun stemte på Hillary Clinton under presidentvalget i 2016, og at hun ikke deltok på onkelens valgnattrally i frykt for at hun ikke ville klare å skjule gleden da Clinton gikk av med seieren.

Da Trump annonserte presidentkandidaturet, skal Marys tante Maryanne sagt «han er en klovn», og ment at Donald Trump aldri ville bli president.

Bryter med slekten

Mary L. Trump er den første i presidentens familie som nå bryter med slekten ved å gi ut boken.

Siden slutten av juni har presidentens slekt, med Donald Trumps yngre bror Robert S. Trump i førersetet, forsøkt å stanse utgivelsen av boken. Slekten viser til en taushetspliktavtale som Mary L. Trump skrev under på i forbindelse med uoverenstemmelser om testamentet etter Fred Trump Sr., Donald Trumps far.

Hun får ikke selv distribuere boken, men retten mener forlaget ikke er del av avtalen. Dermed får de trykke og distribuere den.

Etter at domstolen avviste søksmålet, valgte forlaget å flytte utgivelsesdatoen frem med to uker.

Ifølge CNN skriver forfatteren at deler av boken er basert på hennes eget minne, diverse dokumenter og at dialogen delvis er rekonstruert basert på det hun er blitt fortalt av medlemmer i familien og andre personer.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert boken.