Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at koronapandemien er langt i fra over.

På en pressekonferanse mandag kom WHO med siste nytt om koronaviruset.

Der kom det fram at den siste helgen har det blitt mer enn 400.000 nye smittetilfeller i verden.

– Det tok tolv uker å nå 400.000 smittede personer i starten, sier generaldirektør i WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Vi har helt klart ikke nådd toppen av pandemien, sier han.

Flere enn 11,6 millioner mennesker har blitt registrert som smittet av koronaviruset i verden, og over 500.000 har død som følge av viruset.

I Norge har nesten 9000 mennesker blitt smittet, og 251 personer død.

Viktig at alle står sammen

– Global solidaritet er viktigere enn noen gang for å overvinne denne trusselen og pandemien, sier han.

– Vi har sagt i lang tid nå at viruset er veldig farlig. Vi har ved mange tilfeller kalt det for den største fienden mot menneskeheten i dag. Derfor er det viktig at alle står sammen i denne vanskelige tiden.

Smittet

Tidligere tirsdag bekreftet Brasils president Jair Bolsonaro at han er blitt smittet av korona.

– Alle visste at det ville nå en betydelig andel av befolkningen før eller senere. For meg var testen positiv, sa Bolsonaro til brasiliansk TV.

Han har flere ganger dysset ned alvorligheten av koronaviruset.

– Og til dere som kritiserer meg, ikke noe problem, fortsett å kritisere meg så mye dere ønsker.

Erkjenner at smitten kan spres via luften

Etter oppfordring fra hundrevis av forskere undersøker WHO nå nye beviser for at koronaviruset kan spres via luftsmitte.

– Vi erkjenner at det dukker opp nye beviser på dette feltet. Derfor tror vi at vi er nødt til å være åpne angående disse bevisene og forstå implikasjonene de medfører, sa WHO-professor Benedetta Allegranzi på tirsdagens pressekonferanse.

En stor internasjonal gruppe av forskere gikk tidligere denne uken ut med en oppfordring til blant annet WHO om å erkjenne at koronaviruset kan spres via luftbåren smitte, og mye lengre enn to meters avstand.