Brasils president bekrefter at han har testet positivt for koronavirus

Tidligere tirsdag ble det kjent at presidenten var testet for viruset, og tirsdag ettermiddag bekreftet han selv til brasiliansk TV at han er smittet.

– Alle visste at det ville nå en betydelig andel av befolkningen før eller senere. For meg var testen positiv, sa Bolsonaro.

Bolsonaro sier samtidig at han føler seg «helt fin» og at han bare har milde symptomer på virussykdommen covid-19.

– Jeg er i form, normal. Jeg har til og med lyst til å gå meg en tur her, men jeg kan ikke på grunn av legenes anbefalinger, sa Bolsonaro til journalistene tirsdag.

Tok av seg masken

Etter å ha snakket til reporterne tirsdag tok han et steg tilbake før han tok av seg masken, smilte, og sa:

– Bare se på fjeset mitt. Jeg har det bra, takk Gud... Takk til alle som har bedt for meg, skriver The Guardian.

– Og til dere som kritiserer meg, ikke noe problem, fortsett å kritisere meg så mye dere ønsker.

Bolsonaro vil fortsette å jobbe via videosamtaler, og sier han føler seg bedre etter behandling med blant annet malariamedisinen hydroksyklorokin, skriver CNN.

– God bedring

Presidenten ønskes god bedring av Verdens helseorganisasjon.

– Vi ønsker Brasils president, Bolsonaro, god bedring og håper han snart blir frisk sånn at han kan lede landet sitt på best mulig måte i denne tøffe perioden, sier generaldirektør i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på en pressekonferanse tirsdag.

Mandag ble det rapportert at presidenten hadde symptomer som stemte overens med viruset, som blant annet feber. Bolsonaro selv har uttalt til CNN Brasil at det ble tatt et røntgenbilde av lungene hans på et militærsykehus for sikkerhets skyld.

Siden begynnelsen av epidemien har Bolsonaro nedtonet det han kaller «bare en liten influensa» og ignorert regler om sosial distansering og bruk av munnbind.

– Jeg trenger ikke bekymre meg for viruset, fordi jeg ikke vil kjenne noe. Det vil i verste fall være som en liten influensa eller forkjølelse, uttalte han i april.

Droppet munnbind ved flere anledninger

Bolsonaro har flere ganger opptrådt i offentligheten uten munnbind, og gitt klemmer til publikum. Han har også vært svært kritiske til regionale guvernører som han mener har innført for strenge restriksjoner lokalt.

Lørdag la utenriksminister Ernesto Araújo ut et bilde av blant andre han og Bolsonaro der de verken praktiserte sosial distansering eller brukte maske.

Na Embaixada dos EUA, celebrando o 4 de julho, dia da independência americana. pic.twitter.com/CqtgUNxiSL — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) July 4, 2020

Brasil er hardest rammet i verden etter USA med over 65.000 døde og over 1,6 millioner smittede.

Mandag gjorde Bolsonaro flere endringer for å lette på påbudene i en ny lov som gjør det obligatorisk å bruke munnbind i det offentlige.