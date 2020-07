Overfalt, stripset, bortført og truet med våpen – men politiet mener det ikke er frihetsberøvelse

Påtalemyndigheten mener Reidar Osen og Petter Slengesol ikke ble utsatt for frihetsberøvelse da de ble bortført i rundt to timer. Høyesterett har derimot slått fast det motsatte i en tidligere sak – hvor fornærmet var fastbundet i 15 minutter.

I to ulike tilfeller, med noen måneders mellomrom, ble bergenserne Reidar Osen og Petter Slengesol i 2015 bortført, mishandlet og ranet.

I begge sakene brukte maskerte gjerningspersoner våpen. De bandt fast og mishandlet sine ofre, som til slutt ble forlatt i sine egne kjøretøy.

Nå er to polske statsborgere tiltalt for grovt ran, men i en serie artikler fra TV 2 reagerer flere kraftig på politiets tiltale som ble tatt ut i april i år.

Strips, pistol i munnen og timer i fangenskap

Et sentralt punkt i kritikken er at tiltalen også burde inneholdt et tiltalepunkt for grov frihetsberøvelse. Det mener Osen og Slengesol, som får støtte fra jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved universitetet i Bergen og lokallagsleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund. Også stortingspolitikerne Jan Bøhler og Jenny Klinge fra justiskomiteen stiller spørsmål ved vurderingene som er foretatt.

De to sakene har flere fellestrekk.

Osen var innestengt i en varebil, kjørende rundt i Bergensområdet, i rundt to timer. Også Slengesol var bortført i sin egen bil, ifølge ham selv i et par timer.

Armene og bena til Osen var stripset sammen, noe som gjorde nærmest umulig for ham å bevege seg. Slengesol ble fastbundet i lastestropper.

Gjerningspersonene utsatte begge to for grov vold og alvorlige trusler.

Bistandsadvokatene Einar Drægebø og Ellen Eikeseth Mjøs klaget på tiltalevedtaket og krevde i tillegg tiltale for grov frihetsberøvelse, organisert kriminalitet, falsk forklaring samt at en tredje person ble tiltalt for medvirkning. Statsadvokaten og riksadvokaten ga ikke klagerne medhold.

Reidar Osen og Petter Slengesol ble i to ulike hendelser begge kidnappet og mishandlet i 2015.

Sammenlignet med eldre dommer

TV 2 har gjennomgått rettspraksis og undersøkt saker der landets domstoler tidligere har vurdert om noen skal domfelles for «frihetsberøvelse».

Ifølge straffeloven §254 har det skjedd såkalt frihetsberøvelse hvis noen «ved innesperring, bortføring eller på annen måte rettsstridig fratar noen friheten».

Når man skal vurdere om frihetsberøvelsen er grov, slik Osen og Slengesols bistandsadvokat mener, skal det legges vekt på «dens varighet, om den har voldt ualminnelige lidelser, død eller hatt betydelig skade på kropp eller helse».

Knivstukket i Porsgrunn

I 2002 vurderte Høyesterett en sak som involverte en konflikt mellom to personer. Den ene mente den andre skyldte ham penger, og utsatte den angivelige skyldneren for betydelig vold.

Offeret ble blant annet slått i ansiktet og knivstukket i låret. I tillegg ble fornærmede truet med våpen. I etterkant tvang gjerningspersonen offeret inn i en bil, og kjørte om lag tre mil.

I dommen skriver Høyesterett at de mener at denne kjøreturen alene oppfyller kravet til «frihetsberøvelse».

Selv om ny straffelov trådte i kraft i 2015, skal dagens bestemmelse forstås likt som i 2002.

Ranet og låst fast

I 1995 vurderte Høyesterett en sak der en person under et butikkran ble utsatt for grov vold. Blant annet ble han truffet av en øks i hånden. Da gjerningspersonene tømte kassen, ble offeret låst fast i et gelender forretningens kjeller. 15 minutter senere kom en kollega til, og slapp offeret fri.

Selv om selve frihetsberøvelsen varte i kort tid, mente Høyesterett at det i denne saken utvilsomt var snakk om frihetsberøvelse.

Nylig siktet for frihetsberøvelse

En sak av nyere dato, fra juni 2020, som ennå ikke har nådd domstolen, fungerer også som et eksempel på hvordan påtalemyndigheten ser på «frihetsberøvelse».

En søndagskveld ble en kvinne ranet med pistol i sitt eget hjem i Kragerø. Gjerningsmennene tok henne så med seg inn i en bil, og kjørte henne bort. Politiet stanset bilen og pågrep gjerningspersonene et stykke nord for Kragerø.

En kvinne ble tatt med som gissel i et kjøretøy som ble stoppet av politiet i Bamble kommune. To menn ble pågrepet og siktet for ran og frihetsberøvelse.

– Siktelsen gjelder grovt ran og frihetsberøvelse, bekrefter politiinspektør Guro Siljan til TV 2.

Siljan, som er seksjonsleder påtale i Sør-Øst politidistrikt, bekrefter at saken fremdeles er under etterforskning, men det er ingen tvil om at politiet foreløpig anser dette som frihetsberøvelse.

Politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt er møtende aktor i saken, som er berammet i Bergen tingrett i november og sier til TV 2 at han ikke vil forhåndsprosedere saken i pressen og at han ikke finner det riktig å kommentere klagene i saken.