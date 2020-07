Mange ønsker fortsatt å leie hytte: – Etterspørselen i år overgår alt vi tidligere har sett

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dermed måtte nordmenn skrote utenlandsplanene og heller legge sommerferien til Norge.

Det har gitt stort utslag i utleiemarkedet. Finn.no forteller at de har sett en dobling i antall utleieobjekter denne sommeren. I tillegg er etterspørselen mer enn firedoblet.

– Etterspørselen i år overgår alt vi tidligere har sett. Det har rett og slett gått helt til himmels, og det er fortsatt stor mangel på utleieobjekter en del steder, sier Terje Berge, som er kommersiell direktør for Finn reise.

Økonomisk usikkerhet

Berge forteller at nordmenn vanligvis kvier seg for å leie ut hytta.

– Det er kjent sak at nordmenn elsker hytta si og vanligvis ikke vil leie ut, men i år har ekstra mange gjort det, sier direktøren.

Han viser til at koronakrisen har ført til økonomisk usikkerhet for mange, og at det trolig er årsaken til at dobbelt så mange fritidseiendommer har blitt lagt ut til leie denne sommeren.

Fortsatt stor etterspørsel

Mandag 6. juli startet fellesferien, og det er rimelig å tro at mange allerede har spikret ferieplanene.

HYTTE: Terje Berge er kommersiell direktør for Finn reise. Han forteller at mange fortsatt er på utkikk etter på leie hytte i sommer. Foto: Privat

Likevel forteller Finn.no at de fortsatt opplever stor pågang på nettsidene med leie av hytter eller fritidsboliger i juli og august.

– Vi ser at etterspørselen fortsatt er stor og at det for eksempel ikke er nok utleieboliger i en del av de mest populære områdene, sier Berge.

Ifølge Finn.no ligger Larvik, Sandefjord, Stavern, Kragerø og Lofoten høyest oppe på ønskelisten til nordmenn som ønsker å leie seg et feriested i sommer.

– Lei ut

– For personer som vurderer å leie ut hytta eller boligen sin i ferien, er det fortsatt vits?

– Ja, det er det. I hvert fall hvis du har hytte eller bolig i et av de populære områdene. Det er mange som ikke får leie standarden de ønsker nå. I tillegg er det fortsatt mange som planlegger ferie de tre første ukene i august, sier Berge.

Etter en ringerunde i forrige uke fant direktøren ut at fritidsboliger i juli tilnærmet er utsolgt i de populære områdene. Sitter du på en hytte ved havet som du ikke planlegger å feriere på selv, kan det dermed være gode penger å hente.

– Legger man ut en hytte til leie ved et fjellvann kan man kanskje ta 3000 kroner i uken. Legger du derimot ut en hytte ved havet, er leieprisen svært sjeldent på under 20.000 kroner i uken, sier han.

Et enkelt søk på Finn viser at også de mer eksklusive fritidseiendommene er utleid. En av eiendommene, som ligger en kort kjøretur fra Bergen, er utleid hele juli for 105.000 kroner i uken. En annen hytte i nærheten av Råde oppgir leieprisen til minst 100.000 kroner uken. Hytta er ikke ledig før midten av august.

ETTERTRAKTET: Ifølge Finn.no er Lofoten blant de mest ettertraktede stedene å leie hytte i sommer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald

Du kan måtte skatte

Dersom du fortsatt vurderer å leie ut hytta eller fritidsboligen, bør du kjenne til skattereglene.

Om hytten eller boligen som du normalt bruker selv leies ut, vil utleieforholdet komme inn under reglene om korttidsutleie, så lenge det ikke strekker seg over mer enn tretti dager.

Skattesatser og fradrag ved utleie av fritidseiendom Den skattepliktige delen av leieinntektene regnes som kapitalinntekt og beskattes med 22 prosent (2020-satser). Ved utleie av løsøregjenstander og korttidsutleie av egen bolig eller fritidsbolig kan du få noen fradrag som skal føres i skattemeldingen. Du kan for eksempel fradragsføre kostnader til nettbasert markedsplass. Kilde: Skatteetaten

Leieinntekter inntil 10.000 kroner er skattefrie. Overstiger leieinntekten denne grensen vil 85 prosent av det beløpet som overstiger 10.000 kroner være skattepliktig og skal tas med i skattemeldingen.

Når det gjelder korttidsutleie av fritidseiendom og boligeiendom som du ikke selv bruker eller bor i, vil dette være skattepliktig fra første krone.

– Dette innebærer at slik korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb, er underlagt de samme skattereglene som annen mer tradisjonell langtidsutleie av eiendom, sier avdelingsdirektør i brukerkontakt i Skatteetaten, Ove Nyland i en pressemelding.