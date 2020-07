Slik påvirker City-utestengelse kampen om CL-plassene

Mandag kl. 10.30 faller den endelig dommen i CAS. Manchester City står i fare for å bli utestengt fra Europacup-spill i to sesonger. I tillegg venter en saftig bot dersom klubben ikke får medhold i anken.

En gransking av klubbens finanser fikk det dømmende kammer i Uefas kontrollkomité for oppfølging av økonomisk fair play til å konkludere med at Manchester City i perioden 2012 til 2016 dramatisk overrapporterte klubbens sponsorinntekter. Klubben skal også ha vist manglende samarbeidsvilje under etterforskningen.

De lyseblå anket straffen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Dersom straffen opprettholdes vil det få store konsekvenser for lagene rundt Manchester City på tabellen.

Flere klubber får ekstramulighet

Dersom City-anken avvises, skjer følgende:

England skal i utgangspunktet sende fire lag til Champions League og tre lag til Europaligaen. Manchester United og Wolves kan i tillegg få direkteplass til Champions League gjennom å vinne Europaligaen. Denne plassen er personlig. Det er også en ørliten mulighet for at Chelsea får en direkteplass gjennom å vinne Champions League, men Chelsea-fansen holder neppe pusten etter 0-3 hjemme mot Bayern München.

Dersom Wolves/Manchester United blir nummer seks eller dårligere i Premier League og vinner Europaligaen, vil England sende fem lag til Champions League (de fire beste lagene bortsett fra City+Europaligavinner). Samtidig faller én av Englands tre Europaliga-plasser bort. Det skjedde i 2017/18-sesongen. Da var Arsenal og Everton Englands eneste representanter i Europaligaen som følge av Manchester Uniteds Europaliga-triumf i mai 2017.

Dersom Manchester United/Wolves blir nummer fem og vinner Europaligaen, vil ikke laget på 6. plass få Champions League-plass.

Hvem skal spille Europaliga? Gitt City-utestengelse er det i utgangspunktet nummer seks i Premier League pluss vinnerne av FA-cupen og ligacupen. Dersom cupvinnerne er kvalifisert for europacup-spill gjennom seriespillet, går plassene til de høyest plasserte lagene i Premier League. Av de gjenværende klubbene i FA-cupen står Arsenal foreløpig i størst fare for å havne utenfor topp seks. FA-cupen gir en ekstrasjanse. Dersom Arsenal ikke vinner, vil nummer seks, sju og åtte få Europaliga-plass.

Dersom Manchester United/Wolves vinner Europaligaen og ender på 6. plass, vil lagene på 7. plass og 8. plass få Europaliga-spill (gitt at Arsenal ikke vinner FA-cupfinalen).

Dersom Manchester United/Wolves vinner Europaligaen og ender på 6. plass eller dårligere og Arsenal vinner FA-cupen, vil London-klubben kun få med seg det høyest plasserte Premier League-laget som ikke skal til Champions League.

Forvirret? Det mest spesielle scenariet oppstår dersom Chelsea blir nummer seks og vinner Champions League, samtidig som Wolves blir nummer sju og vinner Europaligaen. Da vil laget på 5. plass sendes til Europaligaen.

Nok et Premier League-trofé til Liverpool?

Hvilke sanksjoner kan City vente seg ved dom på mandag?

Utestengelse fra Champions League og en heftig bot venter. Ved en eventuell dom venter også en straff fra Premier League for brudd på paragraf E.4.2. i ligaens regelverk. I ytterste konsekvens kan klubben degraderes og strippes for Premier League-titlene i 2011/12 og 2013/14. Det vil i så fall bety et nytt trofé til Sir Alex Ferguson og Premier League-vinnermedalje til Steven Gerrard. Det virker usannsynlig. Manchester City kan også strippes for de to ligatitlene uten at det kåres en ny vinner. Mer sannsynlig er det at klubben fratas poeng i inneværende sesong. Det ble gjort med rugbyklubben Saracens. De ble trukket 35 poeng og fikk en bot på ca. 60 millioner kroner for brudd på lønnsreglene. En lignende straff ville sendt Manchester City ned i nedrykkssumpen.