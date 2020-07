Folk snur seg når Per Erik (51) kommer kjørende: – Ungene syntes det var flaut

Per Erik Gundersen (51) og familien tiltrekker seg mye oppmerksomhet når de legger ut på norgesferie i sin helt orginale bobil fra 1973.

Svært mange nordmenn skal feriere i Norge denne sommeren og 37 prosent planlegger å bruke bilen til å komme seg rundt.

Dette har ført til rekordsalg av bobiler og enorm etterspørsel etter utleie.

– Allerede i slutten av april så vi en vekst på over 80 prosent på utleie av bobil sett opp mot samme periode i fjor, sier Terje Berge, som er direktør i Finn Reise, til TV 2.

For Per Erik Gundersen (51) fra Nannestad har det derimot aldri vært en bekymring å hverken kjøpe eller leie om sommeren. Han og familien har feriert i den samme hytta på hjul siden 1973.

– Ungene mine er jo født og oppvokst i denne bobilen. Når de var mindre så syntes de det var flaut, men nå begynner de faktisk å synes at det er litt kult, sier han.

BILSKILT: Bobilen heter «Bruglebu». Bilskiltet er C- 7363. C står for Lillestrøm, 73 fra året hytta ble bygd og 63 fra året da lastebilen var ny. Foto: Privat

Et syn på veien

Gundersen forteller at han er klar over at han synes når familien legger ut på veien om sommeren.

– Det blir helt klart mye kommentarer. Folk snur seg og vinker eller viser tommel opp. Mange tar også bilder mens vi kjører, forteller han.

51-åringen sier at det også følger med et ansvar når man har en sånt kjøretøy.

– Den må jo se fin ut hele tiden og kan aldri være stygg, sier Gundersen.

I tillegg får en av innendørsfasilitetene i bobilen folk flest til å måpe.

– Vi har installert en Jøtul-vedovn. Når folk får høre om den, tror de ikke på det før de får se den, sier Gundersen.

Anno 1973

Bobilen til familien Gundersen er egentlig en ombygget lastebil, en Bedford TK fra 1963.

1973: Slik så bobilen ut etter den ble ombygd av faren i 1973. Foto: Privat

– Faren min kjøpte lastebilen i 1973. Han bygget hytta rett på ramma på bilen. Den består av en jernkonstruksjon som ble kledd med furupanel, som er brent med propanbrenner og lakkert, forteller Gundersen.

Til Romerikes Blad forteller forteller Arne, som er faren til Gundersen, at han måtte ut med 5000 kroner for bilen. Den gangen var det lov å sitte åtte personer på lasteplanet.

– Da vi skulle på ferie til Italia i 1976 måtte bilen registreres som buss fordi det ikke fantes campingbiler den gangen. Min far hadde ikke busslappen, så da fikk han den omregistrert til en 9-seters personbil i stedet, forteller Gundersen.

Krever vedlikehold

Gundersen var på sin første ferie med bobilen da han var fire år gammel i 1973. 25 år senere fikk han selv overta den.

– Vi har vært på ferie med den hvert år med unntak av perioden 2007 til 2009. Da måtte vi skifte motor, og det var ikke lett å få tak i, forteller han.

Han forteller at en bobil av dette slaget krever sitt vedlikehold.

– Det blir noen timer i året ja. Spesielt i år ettersom vi har pusset opp litt ekstra inni og lakkert fronten, forteller han.

Innvendig har den rullende hytta både kjøkken, vask, dusj og sju sengeplasser. Når sittebenkene slås sammen kan de også fungere som køyesenger. Solcellepanel på taket sikrer nok energi til ledlys.

SITTE: Bilen er fortsatt godkjent som en 9-seters personbil. Det betyr at familien også kan sitte bak under kjøring. Foto: Privat KJØKKEN: Bobilen har et skikkelig kjøkken. Foto: Privat TROLL: Kari har malt overskapene med trollmotiv. Foto: Privat NAVN: Et skilt viser navnet på bobilen og året den ble bygget om. Foto: Privat

Norgesferie

Etter den siste finpussen ble bobilen EU-godkjent, så denne sommeren har familien atter lagt ut på veien.

Gundersen ferierer med kona Kari (41) og deres to barn Emma Maddicken (11) og Silje (16). Ferien har vært i Tønsberg og flere steder videre ned kysten.

OVN: Vedovnen holder familien varm på kalde sommerkvelder. Foto: Privat

– Vi har ikke spikra en plan, men tar det heller litt på sparket, forteller han.

Familien har så langt ikke vært velsignet med det beste sommerværet. Store deler av Norge har hatt en del nedbør og kaldere temperaturer den siste tiden.

– Om det skulle bli kaldt, så har vi jo vedovnen. Da er det bare å slenge på tre kubber, så blir det badstue, sier 51-åringen.