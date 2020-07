Tom Hagen sier han tegnet Futurum-mann før video ble kjent

Drapssiktede Tom Hagen (70) sier at han dro kjensel på en av de to ukjente mennene som viste seg utenfor Futurum den morgenen kona hans forsvant. Han fikk laget en skisse av den ene mannen før videoen av dem ble offentliggjort, ifølge et notat han har skrevet.

Tidlig om morgenen den 31. oktober i 2018 fanget videokameraene utenfor Futurum, arbeidsplassen til Tom Hagen i Lørenskog kommune, opp tre menn.

Den ene meldte seg og ble raskt sjekket ut av saken. For politiet ble det imidlertid en gåte hvem de to siste mennene er. De viste seg foran kameraet klokken 07.36 og 08.00.

I juni for ett år siden gikk etterforskningsledelsen imidlertid ut og avlyste jakten på Futurum-mennene. Politiet vil ikke i dag svare på om de senere er blitt identifisert.

I tiden fra Anne-Elisabeth Hagen forsvant og frem til Tom Hagen ble pågrepet i slutten av april, har han skrevet flere notater som har blitt overlevert til politiet. Han har bedt politiet etterforske personer, og han har skrevet at «en bestilte, noen andre utførte».

Hagen har også lansert egne teorier om hva som kan ha skjedd med kona.

Sier han kjente igjen Futurum-mann

Politiet mener på sin side at han har drept eller medvirket til å drepe sin egen kone. Etter pågripelsen sa politiinspektør Tommy Brøske følgende:

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning.

Eidsivating lagmannsrett mener imidlertid at bevisene politiet satt på frem til pågripelsen, ikke holdt. Dermed ble milliardæren løslatt fra varetekt.

Hagen selv mener at kona er bortført, og at ugjerningen er planlagt over tid.

TV 2 er kjent med innholdet i et notat han har skrevet, som omhandler Futurum-mennene.

Der skriver Hagen at han umiddelbart uttrykte at han hadde sett den ene mannen tidligere da han så bildene på TV. Han mente å gjenkjenne måten den ene mannen gikk på.

GIFT: Anne-Elisabeth og Tom Hagen hadde vært gift i mer enn 49 år da hun forsvant 31. oktober i 2018. Foto: Privat

«Litt på hæla, slik som pingviner går», ifølge Hagens beskrivelse.

I notatet som er overlevert til politiet, kommer det frem at milliardæren gjentatte ganger i september og oktober 2018 observerte en person utenfor Futurum.

Vedkommende er en av flere personer og observasjoner Hagen har tipset politiet om i tiden før og etter at kona hans forsvant.

Observert en time før avreise

Hagen laget skisse av denne personen. Den ble laget før videoen av «Futurum-mennene» ble offentlig kjent, ifølge Tom Hagen selv.

Han mener at ingen av de to som er fanget på overvåkningsvideoen hadde noe på Futurum å gjøre. Han mener også at ingen han vet om dro kjensel på duoen.

Milliardæren skriver at det kan være naturlige forklaringer på at de var utenfor jobben hans, men han synes det er påfallende at de ikke har meldt seg.

Han skriver at mannen som snur, kan ha gjort dette for å konstatere at Hagen ikke hadde kommet på jobben. Observasjonene av de to mennene skjedde henholdsvis en time og halvannen time før Tom Hagen dro på jobben.

VG har tidligere skrevet at bilen hans er fanget opp på et kamera utenfor arbeidsplassen mellom 09.10 og 09.15. Det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen er ifølge politiet en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14.

«Galskap»

Hagen spekulerer i om duoen bevisst viser seg for kameraet for å «bekrefte bortføringen på sin helt spesielle måte». Samtidig skriver milliardæren at det er galskap å bevege seg foran kameraet hvis de er involvert i en bortføring.

– Men hvis hensikten er å skape forvirring, så har de lyktes, heter det i notatet.

Ifølge Hagen var kameraene relativt nylig satt opp, og det er en mulighet for at de ikke kjente til disse, mener han.

Han tror også at bilen de to eventuelt brukte er parkert et stykke unna og at de har gått til Futurum til fots.

Kritisk forsvarer

TV 2 har spurt politiet hvordan de har forholdt seg til Tom Hagens innspill, og at han tror at han har sett en av mennene på videoen utenfor Futurum, samt at han, ifølge seg selv, har fått laget en tegning av den ene før overvåkningsbildene ble offentliggjort.

TV 2 har også spurt politiet om de mener at dette er en del av det de har betegnet som en «planlagt villedning».

– Politiet ønsker ikke å kommentere spekulasjoner omkring hvilke etterforskingsskritt vi til enhver tid utfører, eller hva siktede, vitner og andre som er involvert i saken forklarer til politiet i avhør eller i andre sammenhenger, skriver politiadvokat Haris Hrenovica i en e-post.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har følgende kommentar til saken:

– Tom Hagen har gitt en rekke innspill til politiet. Hans hensikt har utelukkende vært å hjelpe politiet i deres arbeid. Jeg er – for å si det forsiktig – betenkt over hvordan politiet har benyttet dette materialet i ettertid.