«Én bestilte, noen andre utførte»

Etter at Tom Hagen ble pågrepet den 28. april, sa politiinspektør Tommy Brøske følgende:

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning.

I løpet av etterforskningen har Hagen sendt flere notater til politiet. I disse har han blant annet lansert sine egne teorier og kommet med innspill til etterforskningen. Hagen har fått teknisk bistand til å utforme tekstene av en person han kjenner.

Selv har milliardæren hatt svært begrenset innsyn i hvilke etterforskningsskritt politiet har gjennomført.

TV 2 kan i dag presentere innholdet i et notat som er datert i slutten av mars, altså en måned før han selv ble siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone.

ULIKE OPPFATNINGER: Tom Hagen mener at hans kone ble bortført. Politiet mener det er grunn til å tro at det aldri har skjedd en bortføring og at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i Sloraveien 4. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Milliardæren mener selv at kona hans ble kidnappet, og han tror at bortføringen har vært planlagt over tid.

Han mener også at den eller de som står bak bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, kjente til ham.

Det står i notatet at det er grunn til å anta at kona hans ville forholdt seg rolig under en kidnapping, blant annet fordi hun kommuniserer uanstrengt med de fleste personer og at hun oppfatter ting kjapt.

Lanserte mulig fluktrute

Overfor politiet har også Hagen lansert muligheten for at en bil kan ha blitt parkert i skjul, ikke langt fra andebrygga. Den ligger på baksiden av huset i Sloraveien 4, ned mot Langvannet.

Han viser til at det bare tar noen sekunder å gå fra husets hagedør til en bil som står skjult ved brygga. Hagen viser også til at man derfra raskt kan ta seg til noen av Norges mest trafikkerte riksveier.

MULIG FLUKTRUTE: På baksiden av boligen i Sloraveien 4 ligger andebrygga. Tom Hagen åpner for at en bil kan ha blitt parkert i skjul og brukt til å ta med seg kona hans. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Den «vanlige veien» som leder inn til huset er smal, og via denne tar det lengre tid før man kommer seg ut på hovedveiene.

Hagen påpeker at det kan ta så lite som tre til fem minutter fra man ankommer andebrygga i bil til man kan reise derfra igjen.

Han trekker også frem at det ble funnet en plankebit på trappa til husets hovedinngang. Han åpner for at den kan være lagt der for å villede.

Videre skriver milliardæren at han ser det som sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen kan ha gått distansen fra hagedøra og bort til en ventende bil for egen maskin.

Politiet mener imidlertid at hun ble drept i huset.

«Én bestilte, noen andre utførte»

Det er kjent at Anne-Elisabeth Hagens klær ble funnet på et av badene i huset. Tom Hagen åpner for at kidnapperne hadde med seg et antrekk til kona hans, slik at hun ikke skulle bli gjenkjent på den korte ferden fra hagedøra og bort til bilen.

I notatet går det også frem at milliardæren mener at «en bestilte og at noen andre utførte bortføringen».

Hagen mener at «det er noe personlig» og at den som utførte dette kanskje ikke engang vet hvem som står bak.

TV 2 har spurt politiet hvordan de forholder seg til at Hagen mener at «en bestilte, mens noen andre utførte» og at en fluktbil kan ha blitt parkert ved badebrygga nede ved Langvannet.

Vil ikke kommentere

I en e-post skriver politiadvokat Haris Hrenovica følgende:

Politiadvokat Haris Hrenovica er påtaleansvarlig for Lørenskog-forsvinningen. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2 Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Politiet ønsker ikke å kommentere spekulasjoner omkring hvilke etterforskingsskritt vi til enhver tid utfører, eller hva siktede, vitner og andre som er involvert i saken forklarer til politiet i avhør eller i andre sammenhenger.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier følgende:

– Han har gitt en rekke innspill til politiet. Hans hensikt har utelukkende vært å hjelpe politiet i deres arbeid. Jeg er – for å si det forsiktig – betenkt over hvordan politiet har benyttet dette materialet i ettertid.

40 tips om ukjent mann

Nylig ble det kjent at Hagen har fått tilbake hyttene sine på Kvitfjell og Biri etter at politiet har gjennomført undersøkelser ved disse. De har lett etter spor og etter Anne-Elisabeth Hagen.

Sist uke gikk de også ut med overvåkningsbilder fra Metro senter og Hjelpemiddellageret på Lørenskog den samme dagen som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Opptakene av den ukjente mannen er gjort etter det siste sikre livstegnet fra henne.

Politiet opplyser til TV 2 at de har fått rundt 40 tips om hvem den ukjente mannen kan være, men så langt har de ikke lyktes med å identifisere vedkommende.