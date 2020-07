John Arne Riise oppfordrer til koronamytteri i breddefotballen

John Arne Riise, som er trener for Flint Tønsberg i 3. divisjon, har sendt ut en e-post til sine divisjonskollegaer der han ber dem bryte koronareglene og drive med fullkontakttrening.

TV 2 har fått tilgang til denne e-posten. Der skriver Riise blant annet:

«Jeg mener vi alle bør stå opp og gi faen. Vi bør fra i morgen(mandag) trene normalt som en protest mot den urettferdigheten vi alle føler. Regjeringen snakker om hvor viktig bredden er hele tiden, vel, handling sier mer enn ord!

Jeg har valgt og bruke mitt navn, min posisjon til å kjempe for mitt lag, mine spillere og min klubb, men enda viktigere, bredden, både på herre og damesiden».

John Arne Riise vil ikke kommentere saken overfor TV 2.

Raja ber fotballen følge reglene

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja svarer dette til TV 2 om situasjonen:

– Jeg forstår godt ønsket om å kunne gjenoppta normal aktivitet for idretten. Samtidig må vi alle sammen vise samfunnsansvar for å forhindre at smitten i samfunnet blusser opp igjen. Det gjør vi best ved å følge de regler og råd som helsemyndighetene gir oss, sier Raja og legger til:

– Jeg håper idretten er seg sitt ansvar bevisst og ikke går inn for aktivt å bryte smittevernreglene.

KULTURMINISTER: Abid Raja håper idretten opprettholder koronaretningslinjene. Foto: Fredrik Hagen

Hønefoss fortviler

Mandag fikk TV 2 bekreftelse fra flere klubber på Østlandet om at det skjer brudd på koronareglementet og at flere klubber driver med kontakttrening.

En av klubbene som ikke er med på Riises tanke er Hønefoss, som ikke har begynt med kontakttrening.

– Når klubber går mot anbefalingene, mener jeg de burde de bli straffet. Nå hører vi at lag trener med fullkontakt, og det er frustrerende, sier trener Luke Torjussen til TV 2.

– Det er viktig at alle forholder seg til reglene slik de er i dag. Da blir det like forhold for alle når vi begynner igjen. Hvis andre lag starter før oss, gir det andre lag en stor konkurransefordel. Det er ikke rettferdig, legger treneren til.

– Folk gjør som det passer seg. Det er dritirriterende, sier Hønefoss-keeper Andreas Vedeler.

Klaveness kritisk til regjeringen

Lise Klaveness, direktør for elitefotballavdelingen i NFF, sier at NFF ikke kan straffe klubbene som bryter forbudet mot kontakttrening i breddefotballen. Ansvaret for sanksjoner ved slike regelbrudd er det regjeringen som har, forklarer hun.

– Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge statlige anbefalinger, selv de vi er dypt uenige i, sier Klaveness om Riises brev.

Samtidig forstår hun frustrasjonen blant breddeklubbene.

– Vi setter alle i en situasjon der vi spiller hverandre dårlig. Den bærekraftige løsningen er ikke at vi i NFF løper rundt og pisker en og annen. Den bærekraftige løsningen er å komme til bords med myndighetene som har ansvaret, virkemidlene og dermed løsningen.

MØTE: Lise Klaveness ønsker at NFF og regjeringen får til et møte så snart som mulig, Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Klaveness er kritisk til at regjeringen har tatt seg sommerferie før det har kommet en løsning. Først 10. august er neste planlagte møte mellom NFF og regjeringen.

– Å sette den pausestreken rett foran 50.000 av våre medlemmer før sommeren og at man venter i ukevis før man tar den vurderingen, det setter legitimiteten til regelverket under et veldig press. Det har vi advart mot, og det skjer nå, sier Klaveness om regjeringens håndtering.

– Klokt å ha is i magen

Raja understreker at regjeringen ikke har tatt ferie.

– Grunnen til at vi har sagt at det ikke kan forventes en ytterligere åpning for å avvike en-metersregelen er at helsemyndighetene vil se effektene av de åpningene vi har gjort før de kan anbefale å åpne opp mer.

– Jeg skjønner godt at breddefotballen vil åpne mer, det vil jeg også, men vi har en vanskelig situasjon med covid-19 som vi alle må forholde oss til. Jeg kan ikke annet enn å si at vi må ta smittevernhensyn, og vi må ha tillit til Gullvåg, Stoltenberg, Nakkestad og de andre helsetoppene som enstemmig og entydig har bedt oss om ikke åpne opp mer før man ser hvordan dette utvikler seg. Da gjør vi klokt i å ha is i magen, sier Raja.

Kultur- og likestillingsministeren sikter til at smitten andre steder i verden har blusset opp igjen.

– Skjer det også i Norge, vil også vi i regjeringen måtte vurdere å stenge ned noe. Og det må vi for all del unngå, konkluderer han.

TV 2 har kontaktet Folkehelseinstituttet for kommentar til saken. De har så langt ikke besvart våre henvendelser.