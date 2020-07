To personer til sykehus etter trafikkulykke

Det var kun en bil involvert i ulykken. Hendelsen skal ha skjedd da en bil kjørte rett ut i en kurve. Årsaken er ikke kjent.

– Det var to personer i bilen. Begge var bevisste da nødetatene kom til stedet, men hadde noe smerter i ryggen og andre steder, forteller operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Øystein Eikedalen til TV 2.

Eikedalen forteller at en kvinne i 60-årene er fraktet til Ringerike sykehus med luftambulanse, og at en mann i 60-årene er fraktet til sykehus i ambulanse. Klokken 16.31 skriver politiet på Twitter at begge trolig er alvorlig skadet, men ikke kritisk.