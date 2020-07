Meldte fra om mishandling. Nå har hun tatt sitt eget liv

Triatlet Choi Suk-Hyeon (22) skal blant annet ha meldt ifra til Den koreanske sport og olympiske komité (KSOC), men skal ha blitt ignorert. For rundt to uker siden tok hun sitt eget liv.

KSOC nekter for at de skal ha ignorert Suk-Hyeons henvendelser. De sier i en pressemelding at de hadde hentet inn en kvinnelig etterforsker etter at klagene kom tidlig i april. De siste årene har flere kvinnelige utøvere i landet varslet om overgrep fra idrettsledere.

– Komiteen synes det er veldig beklagelig at en slik hendelse har skjedd igjen da vi har arbeidet med å forhindre vold og seksuelle overgrep, og for å beskytte idrettsutøvernes menneskerettigheter, skriver KSOC i en pressemelding ifølge BBC.

Lydbånd frigitt av YTN TV underbygger foreldrenes påstander om at 22-åringen skal ha vært offer for fysisk og verbalt misbruk og trakassering av medlemmer av trenerapparatet.

Vil etterforske saken grundig

I en dagbok Suk-Hyeon hadde, har hun skrevet om at hun gråt hver eneste dag og heller ville dø etter å ha blitt slått som en hund.

– Som minister føler jeg dyp sorg og et tungt ansvar angående dødsfallet av idrettsutøveren Choi Suk-Hyeon. Departementet vil etterforske saken grundig og strengt straffe de som er ansvarlige, og gjøre vårt beste for å forhindre at en slik sak skal skje igjen, sier Sør-Koreas kultur-, sport- og turist-minister Park Yang-woo, ifølge Yonhap News Agency.

– Som representant for friidrett vil jeg beklage, og uttrykke mine kondolanser til foreldrene og familien til Choi, og til nasjonen. Jeg vil etterforske denne saken grundig, slik at noe slikt aldri vil skje igjen, sier styreleder i Den koreanske olympiske komite, Lee Kee Heung.

Nå har en sørkoreansk triatlontrener og en idrettsutøver blitt utestengt på livstid.

En av Suk-Hyeons tidligere lagkamerater, som ønsker å forbli anonym, sa på en pressekonferanse at laget var et rike som bare var bygget for treneren og visse medlemmer.

– Treneren og kapteinen slo og misbrukte både Choi og oss, sier lagkameraten ifølge South China Morning Post.

Som tenåring i 2015 ble Suk-Hyeon tatt ut på det sørkoreanske landslaget i triatlon.