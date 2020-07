I år er det norgesferie som gjelder – og for mange av oss betyr det også bilferie. I dagens sommerprat møter vi programleder, foredragsholder og bilentusiast, Jan Erik Larssen. Han forteller om bilferien han aldri glemmer – og som gjorde han til en ekte campingentusiast.

– Hvor gikk den ferien?

– Den turen gikk fra Hunndalen rett utenfor Gjøvik, hvor vi bodde da jeg var guttunge, til Langesund. Det var ikke lange turen, men langt nok likevel, for en liten pjokk. Jeg var 10-11 år den gangen og jeg tror det regnet hele tiden.

– Hva gjorde den så bra?

– Pappa var jo prest. Sommerferiene vår var alltid på en eller annen leir, med masse folk, mye aktiviteter og veldig, veldig sosialt. Hyggelig det, for så vidt. Man mamma og særlig pappa var jo på "jobb" – og jeg måtte dele de med hundretusen andre ...

– Men akkurat dette året jobbet pappa som lærer. Vi leide en campingvogn og dro på ferie – bare vi i familien. Vet du hva – det var så koselig det! Og så nært. Bare mamma, pappa , søsknene min og meg. Det er et kjempegodt minne.

– Dessuten digget jeg campingvogna. Jeg husker fortsatt lukta, detaljer fra hvordan den så ut inni og utenpå. Mønster og farge på stofftrekk og gardiner. Jeg lå i en slags sammenleggbar hengekøye helt oppunder taket og hørte på lyden av regnet som trommet – og frydet meg og koste meg. Etter den turen har jeg vært uhelbredelig campingfantast.

– Jeg husker at på plassen der vi lå i Langesund, var det noen som hadde en Eriba campingvogn. Med oppfellbart pop-up tak. Den beundret jeg hver dag og bestemte meg for at en dag – skal jeg ha en slik. Nå har jeg det. I nyere utgave, men med pop-up tak og greier. Den heter forresten Rulle ...

Forhandleren frarådet ham å kjøpe denne bilen

Turen gikk fra Hunndalen til Langesund i en gul Volvo 140-serie. Illustrasjonsbilde.

- Hvilken bil kjørte dere den gangen?

– Vi kjørte en Volvo 140 som var gul, fra rundt 1970/71. Den hadde vært kollisjonsskadet og hadde blitt rettet opp igjen, var nylakkert og fin og blank i lakken. Dessuten hadde den fått de store støtfangerne fra 1974-modellen, de som nesten ser ut som parkbenker. En ombygging jeg ikke har sett maken til hverken før eller siden.

– Jeg husker jeg syntes den bilen var veldig fin. Men mest beundret jeg campingvognen vi leide, en brun og beige, norskprodusert Bjølseth.

Jan Eriks Honda CR-V, med retro-vogna "Rulle" bak. Foto: Privat.

– Hva er den optimale feriebilen for deg nå?

– Bil? Det behøver ikke være bil, skjønner du. Det driver jeg jo med hele tiden, resten av året. Nei, det har ikke vært sommer for meg uten en tur med Rulle (altså campingvogna) – og så Julle da. Noen gode turer med den hører også med. Det er bare så herlig! For de som lurer: Julle er båten. En fin, klassisk styrhusbåt som vi har ved hytta. Hytta heter Snippen – og er egentlig ikke er noen hytte i det hele tatt, men et gammelt koselig byhus sentralt i Skien.

Elbilen klarer Oslo – Bergen tur/retur – uten å lade

Jan Erik foran Volvo S60 og hytta "Snippen". Foto: Ane Wærstad.

– Hva bare MÅ du ha med deg på ferieturen?

– Jeg tror jammen jeg må si Rasmus, jeg altså. Alt annet kan jeg klare meg uten.

(Da var dette dette med kallenavn igjen; Rasmus er i denne sammenhengen kona til Jan Erik, som egentlig heter Anne Cathrine, red. anm.).

– Er det en bil du aldri ville dratt på ferietur i?

– Ja – en elbil, som ikke er Tesla. Det hadde jeg virkelig ikke giddet. Jeg tror det er mange som får tid til å beundre naturen ved ulike ladestasjoner i år. Tenk deg alle nordmenn med elbil, mange av dem ferske elbileiere også, skal lade elbilen sin samtidig. Det kan bli sirkus ... Tesla gjorde en genistrek med sitt ladesysten. Det funker. Selv skal jeg fylle bensin og diesel. Det funker det også. Hi,hi, hi ...

Bank slutter å gi lån til bensin- og dieselbiler

– Hva irriterer deg mest i sommertrafikken?

– Egentlig ikke så mye. Men jeg skvetter litt og kjenner jeg blir litt skeptisk når jeg møter utenlandske bobiler i år. Jeg har sett noen og tenker; Akkurat – hvem har sluppet inn deg hit ...

Julle er båten til familien Larssen. Den brukes flittig i sommerhalvåret. Foto: Privat.

– Hva hører du på i bilen?

– Etter at jeg begynte å spille inn podcaster for "Livet på veien", som jeg jobber med nå, har jeg begynt å høre på noen selv også. For eksempel Sommer i P2, om det er noen interessante navn, og på Espen Thoresen "Hværsaagod". Favoritten akkurat nå er nok kanskje Tomm Kristiansens afrikanske fortellinger. Han er en fantastisk formidler!

Les mer om hva Jan Erik jobber med nå, her:

– Hvor går årets sommer ferie?

– Vi kommer til å pendle litt mellom hjemme og Snippen (altså hytta, red. anm.). Fordelen er at det ikke er så langt unna. Jeg elsker jo å pusle litt hjemme også. Dessuten blir det jo helt sikkert noen turer med Julle (båten) og en tur med Rulle (campingvogna) blir det også tid til. Vi tar det litt på sparket i år og har ikke noe strengt skjema eller program å følge. Det er deilig, avslutter Jan Erik.

Jan Erik Larssen: Alder: 49 år Bor: Lier, utenfor Drammen Jobber med: Livet på veien, programleder, foredragsholder og underholder. Har i garasjen: VW Boble 1965, Mini Cooper 2000, Honda Jazz, Honda CR-V og Volvo S60.

Les også: Geir Schau hadde snitthastighet på 200 km/t: – Bagasjen tok nesten fyr

Video: Nå tar Jan Erik Larsen lastebil-lappen