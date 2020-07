Oppdaget koronabrudd – flere utesteder ble stengt ned

Næringsetaten har til sammen fattet syv vedtak om stenging av skjenkesteder, på grunn av brudd av smittevernreglene.

Det første vedtaket ble fattet 15. mai, to andre 30. juni og de fire siste 7. juli.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen sier til TV 2 at de aller fleste utesteder er gode til å tilrettelegge for smittevern, og at byrådet ikke kommer til å innskrenke åpningstidene etter denne helgen.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap). Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

– Vårt felles mål er å hindre smittespredning. Steder som mangler smittevern har blitt og vil bli stengt, sier hun.

Byrådet opplyser at de har sett en bedring etter helgen, og at de basert på kontrollene som er gjennomført ikke vil stramme inn, men at de følger nøye med.

– Må skjerpe seg

Næringsbyråden understreker at hektiske sommeruker ikke kan ødelegge for alt arbeidet som er lagt ned for å hindre smittespredning.

– Det er ikke fritt frem for folk å oppføre seg som om pandemien er over. Folk må rett og slett skjerpe seg, sier hun, og fortsetter:

– Du og jeg har ansvar for å holde avstand, det betyr også å unngå klemming og dansing. Avstandsreglene er kravet for at vi åpner igjen. Vi vil ikke nøle med å innskrenke skjenke- og åpningstider igjen hvis reglene konsekvent brytes.

– Koronakrisen er ikke over

Evensen sier at folk må forholde seg til smittevernreglene, både når det gjelder på serveringssteder, i køen inn, ute i gatene, i parker og på badesteder.

– Vi ser at smitten blusser opp igjen i andre land. At vi forholder oss til råd og regler er helt avgjørende for at vi skal unngå nye smitteutbrudd, sier hun.

– Jeg er glad for at folk kan nyte byen igjen, men koronakrisen er ikke over. Jeg vil sterkt oppfordre alle til å ta ansvar og være bevisst på at det kan ha store konsekvenser om man ikke tar hensyn til reglene, legger hun til.

Espen Andreas Hasle, gruppeleder i Oslo KrF.

Reagerer

Espen Andreas Hasle, gruppeleder i Oslo KrF, reagerer på at Næringsbyråden ikke tar tydeligere grep.

– Næringsbyråden stengte nettopp syv skjenkesteder grunnet smittevern etter denne helgen. Hun ber folk om å skjerpe seg og tenke på smittevern, men nå er det på tide at byråden skjerper seg og sette skjenketiden tilbake til klokken tolv, slik det var nylig, sier han.

– Man trenger ikke være sosialantropolog for å forstå at de som er ute og drikker klokken halv tre, ikke nødvendigvis setter smittevern først, fortsetter han.

Han mener at man nå har sett konsekvensene at dette, og at det er på tide å stramme inn igjen for å unngå en oppblomstring av smitte i hovedstaden.

– Jeg advarte om store folkemengder og smittefester samme dag som skjenketidene ble utvidet igjen, etter katastrofehelgen forrige helg og i forkant av denne helgen. Nå må byråden sette foten ned, sier han.